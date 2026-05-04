Saída de pista deixa motorista ferido na ERS-571, entre Santo Augusto e Chiapetta

Um acidente de trânsito envolvendo um veículo foi registrado na noite de domingo, 3, em Santo Augusto. O fato aconteceu no trecho da rodovia entre Santo Augusto e Chiapetta (ERS-271)

Conforme informações, um Ford Ka de Inhacorá seguia no sentido de Chiapetta quando, em Esquina Chiusa, saiu da pista, colidindo contra o barranco. O motorista, que viajava sozinho, foi socorrido pela ambulância da Saúde de Chiapetta e encaminhado com uma lesão na face ao Hospital Bom Pastor de Santo Augusto.

Seu estado de saúde era estável e ele permaneceu em observação.







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