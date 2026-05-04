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Desfile cívico-cultural marca aniversário de Palmeira das Missões nesta quarta-feira

Atividade ocorre às 08h30min, na Rua Major Novais, e integra a programação da Semana do Município

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações RP
04/05/2026 às 07h20
Desfile cívico-cultural marca aniversário de Palmeira das Missões nesta quarta-feira
(Foto: Ramon Mendes / Rádio Palmeira)

A Administração Municipal de Palmeira das Missões promove, na quarta-feira (06), o desfile cívico-cultural em comemoração à data magna do município. A atividade inicia às 08h30min, na Rua Major Novais, e integra a programação oficial da Semana do Município.

Organizado pela Secretaria Municipal de Educação, o evento reúne escolas, entidades e a comunidade, com foco na valorização da história local e da identidade cultural.

Neste ano, o desfile está inserido no projeto “Os 152 anos de história de Palmeira das Missões no contexto dos 400 anos das Missões Jesuíticas do Rio Grande do Sul”. O tema definido é “Palmeira Missioneira: a história de Palmeira e o legado das Missões”.

O lema da edição, “Cada gole verde dessa erva missioneira me enraíza mais por este chão”, destaca a relação cultural do município com a erva-mate e as tradições regionais.

A Administração Municipal convida a população a acompanhar o desfile, que integra as celebrações do aniversário do município e contará com apresentações voltadas a aspectos históricos, culturais e sociais locais.



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