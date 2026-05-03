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Morre mulher que sofreu grave acidente em Coronel Bicaco

Ela estava internada em estado grave na UTI do hospital Santo Antônio em Tenente Portela desde o dia do ocorrido

Por: Andre Eberhardt Fonte: Portal Bicaquense
03/05/2026 às 19h25
Morre mulher que sofreu grave acidente em Coronel Bicaco
(Foto: Reprodução Redes Sociais)
Morreu neste sábado, 2, a jovem Marilei Machado, que sofreu um grave acidente de trânsito em Coronel Bicaco no dia 1 de abril.
Ela estava internada em estado grave na UTI do hospital Santo Antônio em Tenente Portela desde o dia do ocorrido.
O acidente envolveu um carro e um veículo agrícola. Ela ficou presa nas ferragens e sofreu diversas fraturas.
A colisão ocorreu na ERS-317, no perímetro urbano de Coronel Bicaco.
Após 1 mês internada, acabou não resistindo.


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