Morre mulher que sofreu grave acidente em Coronel Bicaco

A colisão ocorreu na ERS-317, no perímetro urbano de Coronel Bicaco.

O acidente envolveu um carro e um veículo agrícola. Ela ficou presa nas ferragens e sofreu diversas fraturas.

Ela estava internada em estado grave na UTI do hospital Santo Antônio em Tenente Portela desde o dia do ocorrido.

Morreu neste sábado, 2, a jovem Marilei Machado, que sofreu um grave acidente de trânsito em Coronel Bicaco no dia 1 de abril.

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