Tiradentes do Sul sedia nesta quinta-feira o 1º Encontro Regional de Agricultores Aposentados

A regional Celeiro da Fetraf-RS realiza nesta quinta-feira, dia 23, a primeira edição do encontro voltado aos associados aposentados dos sindicatos ligados à federação.

A atividade será sediada no Centro de Eventos de Tiradentes do Sul e contará com a participação de representantes dos Sindicatos dos Trabalhadores na Agricultura Familiar (SINTRAF) dos municípios de Tiradentes do Sul, Humaitá, Sede Nova e Tenente Portela.

A programação começa às 9h30 com a cerimônia de abertura. Na sequência, às 10 horas, a Polícia Civil promove uma palestra com foco na prevenção de golpes, destacando a importância da informação para evitar fraudes. Já às 11 horas, a Emater conduz a atividade “Colheita de Experiências”, valorizando relatos de vida, trabalho e conhecimento acumulado no meio rural.

Ao meio-dia, os participantes terão almoço de confraternização. Durante a tarde, a partir das 13h30, estão previstas ações de integração com atividades culturais e recreativas.

O objetivo principal do encontro é fortalecer os laços entre os aposentados, incentivar a troca de vivências e reconhecer a contribuição dos agricultores familiares que atuaram na região.

Informações adicionais podem ser obtidas junto aos sindicatos participantes.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp