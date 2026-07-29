Quarta, 29 de Julho de 2026
16°C 25°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi
Assine o Jornal Província

Cirurgia corporal prioriza naturalidade no lugar de padrões

Influência de redes sociais convive com demanda crescente por planejamento individualizado em procedimentos corporais; Dr. Wellington Roberto, ciru...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
29/07/2026 às 22h07
Cirurgia corporal prioriza naturalidade no lugar de padrões
Imagem do Magnific/Grizzly Imagery

Embora a influência de redes sociais e produtores de conteúdo possa afetar a maneira como pacientes chegam ao consultório de cirurgia plástica, a tendência observada por especialistas vai em direção contrária à padronização de corpos. Em vez de buscar reproduzir um tipo estético específico, o movimento mais recente nas cirurgias de contorno corporal aponta para a individualização do tratamento conforme a anatomia, o estilo de vida e os limites corporais de cada paciente.

"É comum que muitas pacientes cheguem ao consultório dizendo que querem ficar iguais a determinada pessoa, que acham que têm as mamas parecidas com tal influencer e que, portanto, gostariam de ficar iguais a ela também. Cada pessoa é única, com seu corpo, suas características, sua anatomia e com uma resposta individualizada a cada procedimento, sendo totalmente infundadas e descabidas quaisquer comparações com quem quer que seja", afirma o cirurgião plástico Dr. Wellington Roberto, especializado em cirurgias corporais e mamárias.

Um levantamento da International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS), divulgado em 2025, posiciona o Brasil como o país que mais realiza procedimentos cirúrgicos estéticos no mundo. Nesse mesmo cenário de alta demanda, a literatura médica nacional registra um deslocamento de preferência dentro da própria especialidade: o conceito de lipoaspiração de definição, mais conhecido pelo termo de Lipo HD, ganhou popularidade nos últimos anos, mas passou a conviver com demanda por marcações menos acentuadas e mais naturais, o que os autores chamam de lipoaspiração de definição leve ou suave, reduzindo-se a procura pelas definições de média ou alta intensidade.

O Dr. Wellington Roberto associa essa preferência por resultados mais discretos a uma mudança mais ampla no perfil de quem busca cirurgia plástica. "As pessoas estão vivendo e se cuidando cada vez mais. Envelhecer com mais saúde, autonomia e beleza tornou-se possível, factível e o objetivo de muita gente", observa o cirurgião. Segundo ele, entender a rotina, o trabalho e os anseios de cada paciente tornou-se parte do planejamento cirúrgico, com tratamentos que respeitem tanto a anatomia quanto o estilo de vida de cada um.

Recursos auxiliares

Esse movimento de proporção também dialoga com as inovações tecnológicas associadas à lipoaspiração e à abdominoplastia. Entre estas inovações, o cirurgião plástico cita o emprego de aparelhos de ultrassom e plasma de argônio como auxiliares, cada um com uma função distinta.

O Dr. Wellington Roberto detalha essa diferença. "O Vaser, por exemplo, é uma das tecnologias de lipoaspiração ultrassónica que age de forma mais seletiva na gordura, preservando mais os nervos, os vasos sanguíneos e os tecidos conjuntivos, tornando o procedimento menos traumático e mais seguro. Já o plasma de argônio é uma das tecnologias utilizadas para uma maior retração da pele e, consequentemente, melhora da flacidez, baseada na energia gerada a partir do gás argônio. O calor gerado por essa energia estimula a produção de colágeno e contrai as fibras e septos que conectam o músculo à pele das regiões corporais onde é aplicado, melhorando ou evitando a flacidez das regiões corporais em que é utilizado", completa.

Procedimentos do contorno corporal costumam abranger áreas extensas do corpo e, por isso, tendem a gerar respostas inflamatórias mais intensas no pós-operatório. Isso está entre os motivos que levam médicos a priorizar tecnologias mais precisas, associadas a um acompanhamento multidisciplinar, na busca por uma recuperação mais confortável.

"Desde a primeira consulta, iniciamos o processo personalizado de cuidados para cada uma, desde alimentação, suplementação, treinos, para que a paciente consiga realizar seu procedimento em totais condições de saúde e segurança e passe pelo processo de recuperação de uma maneira mais confortável, com menos desconfortos ou limitações", relata o cirurgião, que conta com nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, personal trainer e anestesiologista especializado em dor na equipe.

Segundo ele, o uso de hiperoxigenioterapia, também chamada de "câmara hiperbárica", integra sua rotina de recuperação há alguns anos, aumentando o nível de oxigênio nos tecidos, diminuindo a inflamação e o inchaço, acelerando a cicatrização e reduzindo o risco de complicações cutâneas e sistêmicas, deixando a recuperação mais segura, rápida e previsível.

Cuidados na escolha da equipe

A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) orienta que, antes de qualquer decisão, os pacientes confirmem se o cirurgião é membro da entidade e se o espaço cirúrgico em que irá realizar seus procedimentos apresenta a infraestrutura adequada às suas realizações.

"É imprescindível também que a paciente confie no cirurgião escolhido e na sua equipe, que se sinta bem e confortável com seus valores e princípios, entenda perfeitamente o processo pelo qual irá ter que passar e siga fielmente as orientações da equipe escolhida em detrimento de outras pessoas, como amigas, familiares, notícias infundadas ou outras que, mesmo bem intencionadas, podem comprometer o processo e os resultados", pondera o cirurgião.

O processo também envolve, segundo ele, alinhar expectativas desde a primeira consulta. Cada procedimento apresenta limitações específicas conforme as características individuais, e todos eles carregam algum grau de risco de complicações, mesmo quando técnica e cuidados são executados corretamente.

"É de fundamental importância que a paciente compreenda quais são suas alterações corporais e o que poderá ou não ser realizado para que seus incômodos e queixas sejam melhorados ou solucionados, com uma expectativa totalmente realista acerca dos possíveis resultados a serem obtidos", conclui o Dr. Wellington Roberto.

Para saber mais, basta acessar: https://drwellingtonroberto.com/

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Imagem do Magnific
Sociedade Há 24 horas

NM Instituto propõe abordagem integral da saúde feminina

Proposta considera prevenção, metabolismo, saúde íntima, sexualidade, sono e bem-estar para acompanhamento individualizado. Médicas ginecologistas ...

 Imagem do Magnific/waycss5
Sociedade Há 2 dias

Cirurgias modernas transformam tratamento da próstata

Sintomas como aumento da frequência urinária e redução da força do jato podem indicar hiperplasia prostática benigna. O Dr. Pedro Gabrich, médico u...

 Imagem do Magnific/gonzalorj
Sociedade Há 1 semana

Novas tecnologias transformam cirurgias da coluna

Principal causa de incapacidade no mundo, a dor lombar desafia especialistas e impulsiona avanços que tornam os tratamentos mais eficazes e menos i...

 Imagem do Magnific
Sociedade Há 1 semana

Síndrome do túnel do carpo pode evoluir sem aviso

Especialista em cirurgia da mão detalha como a síndrome evolui de forma silenciosa até comprometer a função do polegar e dos dedos, em um processo ...

 Divulgação / INDSH
Sociedade Há 1 semana

HRPM promove almoço marajoara e afetivo a pacientes renais

O cardápio incluiu peixe frito com açaí, combinação típica da região, a fim de levar pertencimento àqueles que enfrentam diariamente os desafios da...

Tenente Portela, RS
17°
Tempo limpo
Mín. 16° Máx. 25°
17° Sensação
1.92 km/h Vento
95% Umidade
100% (3.82mm) Chance chuva
07h17 Nascer do sol
18h04 Pôr do sol
Quinta
26° 15°
Sexta
27° 17°
Sábado
27° 16°
Domingo
23° 15°
Segunda
18° 15°
Últimas notícias
Sociedade Há 6 minutos

Cirurgia corporal prioriza naturalidade no lugar de padrões
Política Há 6 minutos

TRE-SP multa Lula por propaganda eleitoral antecipada; cabe recurso
Tecnologia Há 48 minutos

Fraude por ligação ou link dá acesso remoto à conta
Política Há 48 minutos

PSB oficializa candidatura de Alckmin à Vice-Presidência da República
Geral Há 48 minutos

Rio de Janeiro tem duas mortes e um desaparecido depois de ventania

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Quando a memória canta
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,12 +0,00%
Euro
R$ 5,87 +0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 345,603,02 +0,45%
Ibovespa
173,885,34 pts -1.52%
Mega-Sena
Concurso 3037 (28/07/26)
02
11
22
30
51
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 7077 (28/07/26)
02
03
30
46
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3747 (28/07/26)
01
02
04
05
06
08
09
11
12
13
18
19
21
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2955 (27/07/26)
03
05
10
12
16
17
20
29
35
36
40
46
47
48
53
71
73
79
81
85
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2988 (27/07/26)
05
12
31
37
42
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias