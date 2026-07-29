Cirurgia corporal prioriza naturalidade no lugar de padrões

Embora a influência de redes sociais e produtores de conteúdo possa afetar a maneira como pacientes chegam ao consultório de cirurgia plástica, a tendência observada por especialistas vai em direção contrária à padronização de corpos. Em vez de buscar reproduzir um tipo estético específico, o movimento mais recente nas cirurgias de contorno corporal aponta para a individualização do tratamento conforme a anatomia, o estilo de vida e os limites corporais de cada paciente.

"É comum que muitas pacientes cheguem ao consultório dizendo que querem ficar iguais a determinada pessoa, que acham que têm as mamas parecidas com tal influencer e que, portanto, gostariam de ficar iguais a ela também. Cada pessoa é única, com seu corpo, suas características, sua anatomia e com uma resposta individualizada a cada procedimento, sendo totalmente infundadas e descabidas quaisquer comparações com quem quer que seja", afirma o cirurgião plástico Dr. Wellington Roberto, especializado em cirurgias corporais e mamárias.

Um levantamento da International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS), divulgado em 2025, posiciona o Brasil como o país que mais realiza procedimentos cirúrgicos estéticos no mundo. Nesse mesmo cenário de alta demanda, a literatura médica nacional registra um deslocamento de preferência dentro da própria especialidade: o conceito de lipoaspiração de definição, mais conhecido pelo termo de Lipo HD, ganhou popularidade nos últimos anos, mas passou a conviver com demanda por marcações menos acentuadas e mais naturais, o que os autores chamam de lipoaspiração de definição leve ou suave, reduzindo-se a procura pelas definições de média ou alta intensidade.

O Dr. Wellington Roberto associa essa preferência por resultados mais discretos a uma mudança mais ampla no perfil de quem busca cirurgia plástica. "As pessoas estão vivendo e se cuidando cada vez mais. Envelhecer com mais saúde, autonomia e beleza tornou-se possível, factível e o objetivo de muita gente", observa o cirurgião. Segundo ele, entender a rotina, o trabalho e os anseios de cada paciente tornou-se parte do planejamento cirúrgico, com tratamentos que respeitem tanto a anatomia quanto o estilo de vida de cada um.

Recursos auxiliares

Esse movimento de proporção também dialoga com as inovações tecnológicas associadas à lipoaspiração e à abdominoplastia. Entre estas inovações, o cirurgião plástico cita o emprego de aparelhos de ultrassom e plasma de argônio como auxiliares, cada um com uma função distinta.

O Dr. Wellington Roberto detalha essa diferença. "O Vaser, por exemplo, é uma das tecnologias de lipoaspiração ultrassónica que age de forma mais seletiva na gordura, preservando mais os nervos, os vasos sanguíneos e os tecidos conjuntivos, tornando o procedimento menos traumático e mais seguro. Já o plasma de argônio é uma das tecnologias utilizadas para uma maior retração da pele e, consequentemente, melhora da flacidez, baseada na energia gerada a partir do gás argônio. O calor gerado por essa energia estimula a produção de colágeno e contrai as fibras e septos que conectam o músculo à pele das regiões corporais onde é aplicado, melhorando ou evitando a flacidez das regiões corporais em que é utilizado", completa.

Procedimentos do contorno corporal costumam abranger áreas extensas do corpo e, por isso, tendem a gerar respostas inflamatórias mais intensas no pós-operatório. Isso está entre os motivos que levam médicos a priorizar tecnologias mais precisas, associadas a um acompanhamento multidisciplinar, na busca por uma recuperação mais confortável.

"Desde a primeira consulta, iniciamos o processo personalizado de cuidados para cada uma, desde alimentação, suplementação, treinos, para que a paciente consiga realizar seu procedimento em totais condições de saúde e segurança e passe pelo processo de recuperação de uma maneira mais confortável, com menos desconfortos ou limitações", relata o cirurgião, que conta com nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, personal trainer e anestesiologista especializado em dor na equipe.

Segundo ele, o uso de hiperoxigenioterapia, também chamada de "câmara hiperbárica", integra sua rotina de recuperação há alguns anos, aumentando o nível de oxigênio nos tecidos, diminuindo a inflamação e o inchaço, acelerando a cicatrização e reduzindo o risco de complicações cutâneas e sistêmicas, deixando a recuperação mais segura, rápida e previsível.

Cuidados na escolha da equipe

A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) orienta que, antes de qualquer decisão, os pacientes confirmem se o cirurgião é membro da entidade e se o espaço cirúrgico em que irá realizar seus procedimentos apresenta a infraestrutura adequada às suas realizações.

"É imprescindível também que a paciente confie no cirurgião escolhido e na sua equipe, que se sinta bem e confortável com seus valores e princípios, entenda perfeitamente o processo pelo qual irá ter que passar e siga fielmente as orientações da equipe escolhida em detrimento de outras pessoas, como amigas, familiares, notícias infundadas ou outras que, mesmo bem intencionadas, podem comprometer o processo e os resultados", pondera o cirurgião.

O processo também envolve, segundo ele, alinhar expectativas desde a primeira consulta. Cada procedimento apresenta limitações específicas conforme as características individuais, e todos eles carregam algum grau de risco de complicações, mesmo quando técnica e cuidados são executados corretamente.

"É de fundamental importância que a paciente compreenda quais são suas alterações corporais e o que poderá ou não ser realizado para que seus incômodos e queixas sejam melhorados ou solucionados, com uma expectativa totalmente realista acerca dos possíveis resultados a serem obtidos", conclui o Dr. Wellington Roberto.

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