Quinta, 30 de Julho de 2026
15°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi
Assine o Jornal Província

Tolki aplica milhões em IA para inovar atendimento clínico

A startup mineira desenvolve soluções que unem inteligência artificial, CRM e a API oficial do WhatsApp para modernizar o atendimento, automatizar ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
29/07/2026 às 23h15
Tolki aplica milhões em IA para inovar atendimento clínico
Divulgação Tolki Brasil

A Tolki, startup mineira de tecnologia, que tem como premissa vender mais para a própria base e reduzir desperdício comercial, ampliou seus investimentos no desenvolvimento de soluções de inteligência artificial (IA) voltadas a clínicas, consultórios e operações médicas. A empresa destinou mais de R$ 2 milhões para sistemas que integram atendimento, gestão comercial e relacionamento com pacientes, com foco em reduzir a perda de oportunidades por falhas operacionais.

A proposta busca solucionar um gargalo conhecido do setor: a perda de pacientes por demora na resposta, ausência de acompanhamento e falta de organização comercial. Com alto volume de contatos recebidos diariamente por WhatsApp, muitas clínicas têm dificuldade para responder a todos com agilidade, manter o relacionamento ativo e acompanhar cada etapa da jornada do paciente.

Tecnologia integrada ao atendimento

Para enfrentar esse cenário, a Tolki reúne inteligência artificial, sistema de gestão de relacionamento com o cliente (CRM), API oficial do WhatsApp, automações de atendimento, follow-up automático e acompanhamento operacional. Na prática, a tecnologia permite responder aos pacientes com mais rapidez, qualificar oportunidades, realizar acompanhamento automático e recuperar contatos que estavam parados na base.

O problema tem dimensão relevante. Um estudo brasileiro publicado na Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade apontou prevalência de absenteísmo de 19,2% em consultas agendadas em uma unidade de saúde, índice que evidencia o impacto de falhas de comunicação e de acompanhamento sobre a ocupação das agendas.

"Muitas empresas não perdem clientes por falta de demanda, mas por falta de processo. Criamos a Tolki para transformar atendimento, acompanhamento e tecnologia em crescimento previsível", afirma Daniel Ribeiro, diretor-executivo da empresa.

Segundo a companhia, o objetivo não é substituir o atendimento humano, mas tornar a operação mais eficiente e organizada. "O mercado tem muitas ferramentas, mas poucas empresas acompanham a operação de perto. Nosso diferencial é unir IA, CRM, API oficial do WhatsApp e estratégia para ajudar negócios a venderem mais para a própria base e transformarem atendimento em resultado", diz Thiago Lauton, diretor comercial.

Com atuação voltada ao segmento de saúde, a Tolki busca posicionar o WhatsApp como canal profissional de atendimento, vendas e relacionamento junto às instituições que atende.

"Nosso foco é desenvolver tecnologia que torne o atendimento das clínicas mais rápido, organizado e eficiente", enfatiza Caio Tomich, diretor de tecnologia da empresa.

Para saber mais, basta acessar: https://tolki.com.br/

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Banco de Imagens UniFECAF
Tecnologia Há 55 minutos

UniFECAF registra índice de 21,05% de aprovação no 45º Exame

Instituição alcançou 21,05% de aprovação entre os candidatos presentes, segundo dados oficiais da OAB e da FGV

 Imagem gerada por IA/ChatGPT
Tecnologia Há 2 horas

Roubo de cargas muda de perfil e mira medicamentos

Especialistas explicam como inteligência operacional, tecnologia e monitoramento preventivo se tornaram decisivos na proteção de cargas de alto val...

 Chatgpt IA
Tecnologia Há 3 horas

Fraude por ligação ou link dá acesso remoto à conta

Golpes por ligação de vídeo, falsa chamada ou link malicioso podem permitir o controle remoto do aparelho e o acesso a aplicativos bancários. A apu...

 Divulgação Porte Engenharia e Urbanismo
Tecnologia Há 4 horas

IA começa a redefinir o planejamento urbano no mundo

Estudos apontam que a inteligência artificial e os digital twins estão transformando o desenho das cidades, tendência que a Porte Engenharia e Urba...

 Foto de Jesus Loves Austin na Unsplash
Tecnologia Há 5 horas

Produção de conteúdo audiovisual em alta no Brasil

O avanço do vídeo como principal linguagem da internet recebe volume histórico de aportes histórico e prevê cerca de R$ 1,4 bilhão para a cadeia pr...

Tenente Portela, RS
17°
Parcialmente nublado
Mín. 15° Máx. 26°
17° Sensação
1.91 km/h Vento
96% Umidade
56% (0.5mm) Chance chuva
07h17 Nascer do sol
18h05 Pôr do sol
Sexta
27° 17°
Sábado
27° 16°
Domingo
23° 15°
Segunda
18° 15°
Terça
21° 14°
Últimas notícias
Geral Há 19 minutos

Ventos provocam danos na Costa Verde e na região serrana do RJ
Tecnologia Há 53 minutos

UniFECAF registra índice de 21,05% de aprovação no 45º Exame
Tecnologia Há 1 hora

Tolki aplica milhões em IA para inovar atendimento clínico
Tecnologia Há 2 horas

Roubo de cargas muda de perfil e mira medicamentos
Sociedade Há 3 horas

Cirurgia corporal prioriza naturalidade no lugar de padrões

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Quando a memória canta
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,12 +0,00%
Euro
R$ 5,87 +0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 347,771,31 +1,08%
Ibovespa
173,885,34 pts -1.52%
Mega-Sena
Concurso 3037 (28/07/26)
02
11
22
30
51
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 7078 (29/07/26)
16
31
55
66
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3748 (29/07/26)
01
04
05
06
08
09
11
13
14
15
17
19
20
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2956 (29/07/26)
08
18
22
23
30
31
32
42
43
49
59
63
64
66
69
75
78
80
84
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2989 (29/07/26)
13
22
36
44
46
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias