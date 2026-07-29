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UniFECAF registra índice de 21,05% de aprovação no 45º Exame

Instituição alcançou 21,05% de aprovação entre os candidatos presentes, segundo dados oficiais da OAB e da FGV

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
29/07/2026 às 23h51
UniFECAF registra índice de 21,05% de aprovação no 45º Exame
Banco de Imagens UniFECAF

O Centro Universitário UniFECAF registrou índice de aprovação de 21,05% no 45º Exame de Ordem Unificado, de acordo com o relatório estatístico divulgado pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em parceria com a Fundação Getulio Vargas (FGV). Segundo o documento, 76 estudantes da instituição participaram do exame e 16 foram aprovados.

Os dados do relatório mostram que, entre as instituições de ensino superior localizadas em Taboão da Serra, Embu das Artes, Itapecerica da Serra, Cotia, Osasco e Carapicuíba, foram registrados 876 candidatos presentes e 79 aprovados, com índice de aprovação de 9,02%.

Ainda de acordo com o relatório, a UniFECAF respondeu por 16 dos 79 aprovados identificados nesse recorte geográfico, o equivalente a 20,25% do total de aprovados da região, com menos de 9% dos candidatos presentes.

No levantamento nacional, o relatório registra 21.644 aprovados entre 125.732 candidatos presentes, índice de 17,21%. No estado de São Paulo, foram 4.606 aprovados entre 27.173 participantes, com índice de 16,95%. Na Grande São Paulo, o percentual foi de 15,47%, e, no município de São Paulo, de 16,31%.

As comparações entre instituições consideram apenas aquelas com 50 ou mais candidatos presentes, um critério descrito na metodologia utilizada para a elaboração do ranking apresentado na reportagem.

O relatório estatístico oficial do 45º Exame de Ordem Unificado foi divulgado pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em parceria com a Fundação Getulio Vargas (FGV).

Mayke Iyusuka, coordenador do curso de Direito da UniFECAF, afirma que a graduação inclui atividades voltadas ao desenvolvimento de habilidades práticas e ao uso de tecnologias educacionais. "O curso de Direito da UniFECAF é estruturado para que os estudantes desenvolvam habilidades práticas com o uso da tecnologia, o que faz parte do processo de aprendizagem e da preparação para o Exame da OAB", complementa.

O Exame de Ordem Unificado é realizado três vezes ao ano pela Ordem dos Advogados do Brasil e é requisito para a inscrição nos quadros da advocacia. A avaliação é composta por uma prova objetiva e uma prova prático-profissional.

"O Exame de Ordem exige conhecimento jurídico, capacidade de interpretação, análise e aplicação prática dos conteúdos. O acompanhamento dos estudantes ao longo da graduação e as atividades alinhadas ao formato da prova fazem parte desse processo", afirma Marcel Gama, CEO da UniFECAF.

O índice de aprovação corresponde à relação entre o número de candidatos aprovados e o total de candidatos presentes no exame, considerando participantes da primeira fase e candidatos por reaproveitamento de nota.

Sobre a UniFECAF

A UniFECAF é um centro universitário sediado em Taboão da Serra (SP), com oferta de cursos presenciais, semipresenciais e a distância.

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