Programação cultural infantil agita férias em São Paulo

Com a chegada das férias escolares, diferentes instituições culturais de São Paulo oferecem programações especiais voltadas para as crianças, com atividades que exploram a criatividade e a curiosidade. Espaços como o Itaú Cultura, a Japan House São Paulo, o Museu Catavento e o Museu da Língua Portuguesa convidam toda a família a explorar suas programações com direito a entrada gratuita ou a preços acessíveis.

Localizado em um dos principais epicentros culturais da cidade, a Avenida Paulista, o Itaú Cultural apresenta a exposição “Ocupação Palavra Cantada”, que reúne as histórias e canções que marcaram a dupla formada por Sandra Peres e Paulo Tatit há mais de 30 anos. A mostra, em cartaz até 3 de agosto, apresenta, de forma lúdica, uma série de fotografias, vídeos, instrumentos musicais, croquis e textos retirados do acervo pessoal dos artistas, que ficaram conhecidos pelas criações repletas de poesia e arranjos criativos, formando gerações afeitas à música brasileira.

Também na Avenida Paulista, a Japan House São Paulo, oferece uma programação infantil pensada para apresentar a cultura japonesa para as crianças, com atividades e oficinas livres e gratuitas. Destaque da programação de férias, as “Tardes de Brincar na JHSP” acontecem nos dias 16, 17, 18, 22 e 23 de julho, sempre às 14h30, reunindo oficinas de gastronomia e sustentabilidade inspiradas nos princípios japoneses de aproveitamento máximo de recursos, tema abordado nas últimas exposições da instituição. Além delas, no dia 13 de julho, a oficina “Obentô de Massinha” convida as crianças a criarem suas próprias marmitas japonesas a partir da massa de modelar, enquanto no dia 27 de julho a oficina “Casa Cápsula para o Futuro” propõe reflexões sobre moradias compactas e sustentáveis criadas com materiais recicláveis, incentivando os pequenos a projetarem suas próprias casas, seguindo a inspiração da exposição “Anatomia Pré-fabricada: um morar no Japão”, em cartaz até 12 de outubro.

Já no Museu da Língua Portuguesa, a “Estação Férias” de julho apresenta para os pequenos a diversidade dos sotaques brasileiros da língua portuguesa por meio de brincadeiras e oficinas livres e gratuitas. Algumas das atividades apresentadas são “Que língua é essa?”, que convida as famílias a descobrirem origens e significados de expressões populares regionais; “Palavratório, que propõe a reinvenção do nome dado às coisas, explorando diferentes sonoridades; e “Parlendorias”, expondo trava-línguas e adivinhas para os pequenos. A programação do museu também inclui apresentações artísticas e teatrais, além da exibição gratuita de filmes ao ar livre.

Conhecido pela programação destinada a introduzir a ciência para o público infantil, o Museu Catavento destaca as exposições temporárias imersivas “Uma Aventura Imunológica – nosso corpo, nosso mundo”, convidando os visitantes a embarcarem em uma jornada pelo sistema imunológico do corpo humano; e “O Desafio de Carbonia”, que desafia o público a refletir sobre práticas sustentáveis. A programação também conta com uma série de oficinas para diferentes idades, que exploram vivências no borboletário e aprendizados sobre insetos; o plantio de hortaliças e criação de mini terrários; pintura e tingimento com ingredientes naturais; e aprendizados de química e física.

Com experiências lúdicas, exposições sensoriais e atividades interativas, a cidade de São Paulo oferece diferentes opções divertidas e acessíveis para pais e responsáveis tirarem as crianças de casa nessas férias. Em cada atividade destacada é possível estimular o aprendizado sobre diferentes assuntos e culturas por meio das programações e brincadeiras propostas pelas instituições culturais paulistanas.

Serviço

Itaú Cultural

Onde: Avenida Paulista, 149 – Bela Vista, São Paulo – SP

Horário: Terça a sábado, das 11h às 20h; domingos e feriados, das 11h às 19h

Entrada gratuita

Mais informações no site: itaucultural.org.br

Japan House São Paulo

Onde: Avenida Paulista, 52 – Bela Vista, São Paulo – SP

Horário: Terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, das 9h às 19h; domingos e feriados, das 9h às 18h

Entrada gratuita

Mais informações no site: japanhousesp.com.br

Museu Catavento

Onde: Av. Mercúrio, s/n – Pq. Dom Pedro II – Brás, São Paulo – SP

Horário: Terça a domingo, das 9h às 17h (bilheteria até 16h)

R$ 15 (inteira) | R$ 7,50 (meia) | Grátis aos sábados

Mais informações no site: cataventocultural.org.br

Museu da Língua Portuguesa

Onde: Praça da Luz, s/n – Luz, São Paulo – SP

Horário: Terça a domingo, das 9h às 16h30 (permanência até 18h)

R$ 20 (inteira) | R$ 10 (meia) | Grátis aos sábados

Mais informações no site: museudalinguaportuguesa.org.br