Coolab lança sua 1ª campanha institucional com artistas

Direção geral: Juliana Dourado e Henrique Reis Roteiro: Antonia Petta Produtora: Estúdio Carne Vídeo e direção de cena: Marlon Bambrilla Montagem: Ricardo Pompeu Assistente de direção: Lúcia Kalies Executiva de pós-produção: Clarissa Pellegrini Making of: Luiz Castro Gaffer: Fernando Lima Assistentes de iluminação: Ádima Macena e Vitor Tavares Assistente de câmera: Vitor Santos Cenografia: Carla Rodrigues Beleza: Rodrigo Costa, Luisa Campara, Mauro Marcos, Roger Fagan, Rodolfo Almeida, Michele Reis Assistentes de beleza: Rodolfo Coordenação logística talentos e set: As Meninas Produções (Barbara Bicudo e Julia Morelli) Produção logística de talentos: Maryana Ribeiro Contra-regra: Igor dos Santos e Leandro Gomes

“Na COOLAB, adoramos conectar gente criativa com marcas que desejam gerar impacto. Atuamos como uma espécie de ‘matchmaker’, promovendo encontros entre talentos e empresas — das consolidadas às que estão começando — para cocriar projetos de comunicação e branding que se destacam. Nosso compromisso é fazer acontecer, com ideias originais, estratégia e objetividade”, complementa Martin Maggio, sócio da agência.

“Fundamos a COOLAB há sete anos, e ao longo desse tempo crescemos e expandimos nossa atuação no mercado não apenas para figuras públicas, mas também para grandes marcas. A campanha também celebra o rebranding da COOLAB, com uma nova identidade visual e maior foco no gerenciamento artístico”, explica Kauê Lombardi, sócio-fundador da agência.

“Criamos um conceito que parte do olhar criativo do nosso time de colaboradores, aliado ao repertório e à potência dos nossos talentos, para contar de forma autêntica tudo o que a COOLAB é. A ideia foi construir uma narrativa impactante, que foge da comunicação institucional tradicional e reforça o que nos move: conexões com propósito e imaginação”, explica Juliana Montesanti, cofundadora da agência.

A COOLAB , reconhecida por sua atuação no empresariamento artístico e marketing de influência, celebra sete anos e lança campanha institucional que reforça o posicionamento como agência multifacetada. Com o mote “ O que a COOLAB faz? ”, o filme apresenta seus talentos, como Bruna Marquezine, Fernanda Paes Leme, Rodrigo Lombardi e Sasha Meneghel.

