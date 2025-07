Tattoo Week participa do Show Viva Cazuza com tattoos grátis

Importante: a Tattoo Week será responsável pela entrega dos ingressos, mas os custos com transporte e hospedagem (caso necessários) são de responsabilidade dos contemplados.

Os comentários podem ser enviados até o dia 09/07, às 18h, e os nomes dos selecionados serão divulgados no mesmo dia, às 20h.

As cinco respostas mais inspiradoras receberão:

Os interessados devem comentar no post oficial da Tattoo Week no Instagram, explicando por que merecem viver essa noite especial. Podem compartilhar histórias, emoções, lembranças ou trechos de músicas que tenham marcado suas vidas.

Além disso, a Tattoo Week está promovendo uma ação cultural para selecionar cinco fãs de Cazuza (com direito a um acompanhante cada) para vivenciar essa experiência.

Nesta sexta-feira, 11 de julho, a Tattoo Week, um dos maiores festivais de tatuagem e piercing do mundo, marcará presença no tradicional SHOW VIVA CAZUZA, que será realizado no Circo Voador, no Rio de Janeiro. O evento, que celebra o legado de um dos maiores nomes da música brasileira, contará com a apresentação do cantor Ney Matogrosso, a partir das 20h.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

Entretenimento Há 11 horas Coolab lança sua 1ª campanha institucional com artistas Coolab reúne principais artistas e influenciadores brasileiros em sua 1ª campanha institucional

Entretenimento Há 3 dias Yakult do Brasil participa do 26º Festival do Japão O estande da multinacional terá comercialização de produtos, minipalestras sobre o valor científico do L. casei Shirota e divulgação da venda domic...

Entretenimento Há 3 dias Curso inédito e gratuito forma futuros editores independentes em Curitiba Com apoio do Fundo Municipal da Cultura, o programa oferece formação completa em editoração para quem deseja empreender no mercado editorial. A seg...

Entretenimento Há 3 dias Jundiaí recebe o 1º evento do mundo com tatuagens feitas a 140 metros de altura A Tattoo Air Experience, realizada pela Tattoo Week e Leo Trad Tattoo, acontece no sábado, 12 de julho