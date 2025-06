Jardineira Grill completa 30 anos e passa por reforma

A Jardineira Grill, tradicional restaurante localizado na zona sul de São Paulo, concluiu recentemente uma ampla reforma em seu ambiente interno. A revitalização incluiu mudanças significativas na ambientação, como a introdução de uma nova paleta de cores, instalação de lustres contemporâneos e atualização de itens decorativos. A iniciativa tem como objetivo modernizar o espaço sem abrir mão da identidade que marcou a trajetória do restaurante nas últimas décadas.

As alterações fazem parte de um projeto mais amplo de reestruturação que contempla também outras atualizações, visando manter a experiência oferecida ao público alinhada às expectativas atuais nos aspectos de conforto, funcionalidade e estética.

Em maio deste ano, a Jardineira Grill completou 30 anos de atividade ininterrupta. Com uma história consolidada entre os restaurantes de São Paulo, o local permanece em funcionamento todos os dias da semana, com atendimento contínuo das 12h às 23h, sem intervalos.

O restaurante oferece um buffet variado com pratos quentes e frios, incluindo opções de peixes e frutos-do-mar, como polvo, camarão e bacalhau, além do tradicional rodízio de carnes. O modelo de serviço segue sendo um dos principais atrativos da casa, que mantém sua proposta culinária em constante atualização.

A reforma e as mudanças anunciadas refletem o compromisso da gestão em manter o ambiente alinhado às demandas do público atual. Segundo informações internas, outras novidades devem ser divulgadas em breve à medida que as próximas fases do plano forem sendo executadas.