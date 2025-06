Livro brasileiro sobre 'sisu' finlandês torna-se best-seller

A obra “É Possível Ir Além”, de autoria de Elaine Asato, entrou recentemente para a lista dos mais vendidos no Brasil, segundo o ranking da Bookinfo. O livro aborda o conceito de “sisu”, termo finlandês que descreve uma combinação de resiliência, coragem, persistência e ação intencional, mesmo diante de adversidades extremas.

O termo “sisu”, ainda pouco conhecido no Brasil, já integra estudos internacionais na área da psicologia positiva. Um exemplo é a pesquisa publicada na revista científica Heliyon, da Elsevier, que validou uma escala para medir o impacto dessa força interior, típica da cultura finlandesa, no bem-estar e na resiliência das pessoas (Henttonen et al., 2022).

Na publicação, a autora aborda o conceito de “sisu” sob diferentes perspectivas, integrando aspectos conceituais e vivências práticas para ilustrar como essa filosofia pode ser aplicada em situações desafiadoras do cotidiano. Com mais de duas décadas de atuação no campo da liderança estratégica, Elaine compartilha sua trajetória após perder 95% da visão aos 29 anos, um evento que provocou mudanças significativas em sua vida profissional e pessoal. A autora explica que escreveu o livro com o objetivo de estimular o leitor a refletir sobre suas escolhas, identificar e enfrentar bloqueios internos, além de reavaliar seu propósito. O conteúdo do best-seller reúne diferentes relatos de superação, incluindo experiências pessoais e de outras pessoas.

A obra foi mencionada pela pesquisadora finlandesa Dra. Emilia Elisabet Lahti, fundadora do Sisu Lab, como uma publicação que propõe estratégias para lidar com adversidades, com base em princípios relacionados ao conceito de “sisu”, que envolve resiliência, coragem e determinação

O título está disponível em versões impressa, digital e audiobook.

