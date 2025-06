Encontro especial reforça conexão e valores na Metropax

A Metropax promoveu, no dia 17 de junho, uma ação especial voltada ao fortalecimento da cultura organizacional e à valorização de seus colaboradores. O encontro, que reuniu integrantes de diversas áreas da empresa, também promoveu o reconhecimento das equipes que constroem diariamente a trajetória da instituição, que há 49 anos atua no setor de assistência familiar em Minas Gerais e Porto Alegre.

Logo pela manhã, a Casa do Associado que é um espaço dedicado ao bem-estar e acolhimento dos clientes da Metropax, foi tomada por cerca de 250 colaboradores que se reuniram para o início de uma programação surpresa que começou com um café da manhã especial.

Dali, eles seguiram em cortejo até o cinema do Shopping Boulevard, reservado exclusivamente para o evento. No hall de entrada, os convidados foram recebidos com pipoca, refrigerante, espaço instagramável para fotos e anúncios de um filme especial que em breve assistiriam.

Mas a sessão não era apenas um filme. Célio Brasil Jr., Vice-Presidente da Metropax, abriu o evento engajando os colaboradores, reafirmando a essência e os valores da empresa. Para que a Cultura Metropax fosse absorvida por todo o público, foi necessário revisitar a história da empresa, a qual Vivianne Brasil, CEO da Metropax, foi a responsável por conduzir.

“Esse evento foi incrível e emocionante”, afirmou Vivianne Brasil - CEO Metropax

A importância da cultura organizacional foi reforçada também por Bárbara Jacinto, gerente de Recursos Humanos, e selada por Shirley Bertti, mestre em Planejamento Estratégico, Conselheira e Estrategista da Saúde, que animou os colaboradores com suas dinâmicas.

Célio e Vivianne reforçaram ao longo do evento o legado construído ao longo dos anos.

“A gente conseguiu resgatar a essência, os nossos valores, os nossos princípios e as nossas raízes. Hoje é um marco no tempo, em que conseguimos consolidar o que a Metropax já faz, o que é a nossa cultura, que agora vai reverberar não só internamente, mas também externamente, alcançando e acolhendo ainda mais pessoas, e falando muito mais sobre a vida — que é no que a gente acredita.” - Célio Brasil Jr - Vice-Presidente

Além das falas inspiradoras, a manhã contou com música ao vivo com a participação do Coral Nosso Tom, dinâmicas envolventes e muitos registros fotográficos. Foi um momento de união, reconhecimento e gratidão, reafirmando o compromisso da Metropax com aqueles que fazem parte de sua história.

Depoimentos dos colaboradores emocionaram e destacaram o papel de cada pessoa na construção do propósito da empresa.

“Foi tudo lindo, gostei de tudo. Nosso papel de acolher com amor e por amor é a mensagem que permanece, sempre." – Alessandra, Cerimonial

O encontro foi mais do que uma celebração, foi uma verdadeira homenagem ao cuidado que começa dentro de casa, com o próprio time Metropax, e se reflete no serviço oferecido a milhares de famílias.

Quer conferir como foi esse dia tão especial? As fotos e os registros estão disponíveis em nossas redes sociais.



Siga @metropax nas redes sociais e acompanhe mais momentos como este.