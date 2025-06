Influenciador de viagens transforma vlogs em experiências

O jornalista e influenciador digital Eldo Gomes (@EldoGomes) atua há mais de uma década no jornalismo digital, sendo os últimos sete anos voltados à cobertura de destinos turísticos, eventos culturais e experiências gastronômicas. Como um dos criadores de conteúdo na área de viagens, já realizou várias viagens pelo Brasil. E, por meio das mídias digitais, prepara uma nova série de vlogs no YouTube e Instagram com as viagens programadas para o segundo semestre.

Seu canal no YouTube, Eldo Gomes TV ( www.youtube.com/@EldoGomestv), publica vídeos que exploram diferentes aspectos do turismo, desde roteiros urbanos até festivais culturais. No Instagram, organiza conteúdos por meio da funcionalidade de Guias, com roteiros temáticos como "O que fazer em Brasília", que reúne 98 dicas divididas em 14 temas.

Eldo também lançou o e-book gratuito "Jornalismo de Turismo", em que relata sua experiência no jornalismo digital voltado para o setor, abordando os desafios enfrentados pelos criadores de conteúdo especializados em viagens.

No TikTok, acumula mais de 100 mil seguidores, onde publica vídeos curtos com dicas de viagem e entrevistas com convidados.

Em reconhecimento às suas produções voltadas ao turismo, Eldo recebeu moção de louvor no Prêmio Brasília: O Novo Olhar do Turismo, promovido pela Secretaria de Turismo do Distrito Federal, como forma de reconhecimento pelos serviços prestados à capital.

Atualmente, segue produzindo conteúdo para diferentes plataformas, com foco em turismo, cultura e lifestyle. Além de ser autor de uma obra autoral voltada para o segmento de viagens.