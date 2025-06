Influenciador Eldo Gomes narra jornada digital em Brasília

Com 15 anos de jornalismo digital, dez anos de conteúdo de influência e uma história que nasceu no YouTube e foi parar em multiplataformas: TikTok, Kwai, YouTube, LinkedIn, X (antigo Twitter), Threads e no mundo dos blogs, e presente desde 2007 na blogosfera e desde 2014 com seu blog (EldoGomes.com.br), o criador de conteúdo relata sua história em um e-book gratuito com o intuito de inspirar outros profissionais/creators no segmento.

O comunicador digital Eldo Gomes (@EldoGomes), conhecido por sua atuação no YouTube e em outras redes sociais, lançou um e-book gratuito que narra sua trajetória profissional desde os tempos da internet discada até a era das plataformas digitais.

Com mais de 111 mil inscritos e 759 vídeos publicados desde 27 de julho de 2015, o canal EldoGomesTV ultrapassou 1,6 milhão de visualizações. Os conteúdos abordam temas como turismo, entretenimento, tecnologia e cultura pop.

Brasiliense, Eldo Gomes (@EldoGomes) reúne em seu e-book experiências acumuladas ao longo de mais de 15 anos de atuação no jornalismo e na produção de conteúdo digital. A publicação detalha sua migração do universo dos blogs para uma presença ativa em diversas plataformas. Além de apresentar o vídeo cast e podcast de Brasília Papo com Eldo (@PapoComEldoTV).

Atualmente, o influenciador concentra esforços no Instagram, plataforma na qual possui mais de 103 mil seguidores. Seus vídeos em formato Reels tratam de temas diversos, como cultura, cotidiano e tendências digitais. "Sou apaixonado pelo universo de criar conteúdo e fazer vídeos criativos. Somo o jornalismo com as redes sociais e estou sempre atento ao que a minha comunidade busca. Seja no turismo, na tecnologia ou até mesmo sobre Brasília", destaca Eldo.