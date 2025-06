Palácio d’Ouro Ajê Bistrô se unem e lançam cachaça

Em 21 de maio, comemora-se o Dia da Cachaça Mineira. A data celebra o início da safra de cana-de-açúcar em Minas Gerais, estado que é referência na produção da bebida artesanal. E foi essa bebida que firmou a união do Ajê Bistrô ao Palácio d’Ouro. Localizado na Rua Conselheiro Quintiliano, 627, em Ouro Preto (MG), o Palácio D’Ouro é um centro cultural instalado em um complexo arquitetônico do século XVIII, que remonta ao início da formação da antiga Vila Rica.

Após 15 anos de restauração, o lugar oferece aos visitantes uma viagem pelo Brasil Colônia e Império, uma imersão na história da mineração do ouro preservando a riqueza histórica e artística desse período. “Desde sua construção, em 1705, o Palácio d’Ouro sempre foi residência. Ao longo de sua história, abrigou personalidades de grande importância para Minas Gerais e para Ouro Preto, como Paschoal da Silva Guimarães, o Visconde de Caeté e o Barão de Saramenha”, conta a museóloga Anna Toledo.

Com o passar dos séculos, a casa enfrentou um grande processo de deterioração. “Quando foi adquirida pela família Toledo, em 2008, encontrava-se em estado bastante precário, com alguns espaços em ruínas. Isso fez com que a restauração demandasse um longo período: foram praticamente 15 anos de trabalhos intensos até que a casa pudesse ser aberta à visitação pública. Ao longo desse processo, tivemos uma preocupação constante em preservar os sistemas construtivos originais dos séculos XVIII e XIX — estruturas que já não são vistas com frequência nos dias de hoje, e que representam um valor histórico e arquitetônico inestimável. Até hoje seguimos trabalhando na manutenção e na restauração das áreas externas da casa”, explica a museóloga.

Na capital mineira, o Ajê Bistrô Bar se inspira nas experiências e na identidade do chef David Faria. Localizado na Rua Dores do Indaiá, 96 - Santa Tereza, Belo Horizonte, o Bistrô conta com menus inspirados em histórias e serve pratos com ênfase em temas preparados, muitos deles históricos. A ideia do chef e empresário é mesclar a arte com a culinária. “O meio artístico é muito presente na minha vida, pois além de ser chef, também sou um colecionador e promotor das artes e dos artistas, incluindo em meu currículo exposições e mostras de grandes artistas plásticos. No Bistrô, gosto de combinar arte e antiguidade de minha coleção”, afirma.

A união entre o empresário e chef David Faria e a museóloga Anna Toledo nasceu no início do ano, quando decidiram dar vida e movimento aos espaços disponíveis do Palácio d’Ouro. O primeiro fruto dessa parceria foi a inauguração de uma exposição com curadoria conjunta, que recebeu mais de 15 mil visitantes.

A mostra fortaleceu ainda mais o propósito da dupla, que decidiu ampliar a colaboração com o lançamento de um produto inédito: a cachaça “Ouro da Casa”. Inspirada na tradição mineradora e na elegância barroca do Palácio d’Ouro, a bebida une o sabor fermentado do caldo de cana-de-açúcar com flocos comestíveis de ouro. De acordo com David, o processo da cachaça foi um pensamento conjunto entre Anna Toledo e ele. “Buscamos valorizar o produto da terra e as afro-mineiridades. A cachaça é adquirida de quilombos mineiros — um deles localizado em Santa Luzia — e os flocos de ouro de aluvião, de Sabará, onde viveu o famoso Bandeirante Borba Gato e do lendário Sabarabuçu, a serra de Ouro, que durante anos povoou a imaginação popular dos tempos do Brasil Colônia e Império, remetendo aos tempos áureos da primeira mina, no Morro da Queimada, onde está o Palácio d’Ouro. A ideia é enaltecer o produto mineiro, sustentável, artesanal e conectado às raízes afro-mineiras”, explica.

Para David, a parceria entre o Ajê e o Palácio d’Ouro representa um reconhecimento mútuo entre ele e a família Toledo, com o propósito de propagar a cultura, em especial a arte, os artistas, e preservar a história e todo patrimônio material e imaterial. “São itens extremamente importantes. Partilhamos do mesmo objetivo: tornar essa cultura de conhecimento acessível e visível para o mundo. Essa união dá continuidade aos objetivos criados no Ajê com esse novo conceito, que atraiu membros da realeza, chefes de Estado, políticos e empresários de diversas partes do mundo, além de críticos de gastronomia e arte, o que agora é estendido para Ouro Preto, transformando em um grande centro de cultura, em um dos locais mais icônicos e importantes de Minas Gerais e do Brasil", ressalta.

De acordo com Anna Toledo, a parceria entre David Faria (Ajê Bistrô) e o Palácio d’Ouro tem como propósito mostrar ao mundo a importância da arte, da história e da cultura mineira, com um enfoque especial na afro-mineiridade e na gastronomia. “A gente costuma brincar que essa parceria foi um encontro de almas. Desde o primeiro momento, houve um carinho genuíno — e dela sempre nascem bons frutos, que, com certeza, serão cada vez mais expandidos. Ao juntarmos os pontos fortes do Ajê e do Palácio, temos um conjunto potente de cultura, gastronomia, arte, história, memória, preservação e patrimônio”, afirma Anna, que também destaca que o trabalho desenvolvido no Palácio d’Ouro tem raízes profundas na própria história da família Toledo, tradicionalmente ligada ao comércio de antiguidades. “Estamos hoje na terceira geração. Tudo começou com meu avô, José Lucas de Toledo, passou para o meu pai, Edson de Toledo, e hoje continua comigo e com meu irmão, José Lucas de Toledo Neto. Crescemos nesse ambiente, cercados por objetos, histórias e pela consciência da importância de preservar a memória.”

Além do trabalho com o acervo e a programação cultural do Palácio, Anna Toledo, David Faria e os artistas parceiros compartilham um compromisso com ações socioculturais, por meio de projetos voltados às artes e ofícios. “Temos o ideal comum de promover o acesso à arte, à história e à cultura também como ferramenta de transformação social, com iniciativas voltadas a crianças, jovens e adultos”, completa Anna. O lançamento da cachaça Ouro da Casa representa um marco importante nessa trajetória. “É um produto com muita história e muito envolvimento dessa afro-mineiridade que buscamos valorizar e celebrar. Mais do que uma bebida, ela traduz o espírito do Palácio e dessa parceria", finaliza David.