Instituições da Paulista estendem horário na Virada Cultural

Uma das principais programações de São Paulo, a Virada Cultural promove 24 horas de ativações culturais em diferentes pontos da cidade desde 2005. Promovida pela prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, o evento deste ano comemora sua vigésima edição sob o tema “20 anos em 24 horas” com mais de 21 palcos espalhados pela cidade e mais de 100 espaços culturais participantes, dentre teatros, centros culturais, edifícios históricos, bares e restaurantes. Com diferentes linguagens artísticas, a programação conta com apresentações musicais, teatrais, de dança e circo para todos os públicos.

Durante toda a noite e madrugada entre os dias 24 e 25 de maio, instituições da região da Avenida Paulista - um dos principais polos culturais da cidade - estenderão seus horários de funcionamento e oferecerão atividades especiais para o público da Virada. Dentre os confirmados estão as instituições que fazem parte da Paulista Cultural como Casa das Rosas, Centro Cultural Fiesp, Instituto Moreira Salles - IMS Paulista, Itaú Cultural, Japan House São Paulo, MASP e Sesc Avenida Paulista, em uma ação de esforço conjunto entre as instituições e a Prefeitura de São Paulo para ampliar o acesso à cultura ao longo das 24 horas de programação ininterrupta.

A Japan House São Paulo, que acaba de completar 8 anos de existência, mantém sua entrada gratuita, mas com horários estendidos até a madrugada para o público conferir a exposição em cartaz, “Princípios Japoneses: Design e Recursos”, além de uma oficina de marmitas personalizadas e furoshiki – técnica japonesa que utiliza panos para embrulhar objetos de qualquer formato – realizada no dia 25 (domingo), em diversos horários com capacidade limitada e inscrições obrigatórias via plataforma Hoppin.

No Itaú Cultural, o público poderá conferir mostras de arte e instalações interativas, além de uma agenda especial de performances, debates e apresentações musicais voltadas à diversidade cultural brasileira. Em uma das atividades programadas para a Virada Cultural, a instituição convida o público para uma noite envolta em suspense: a “Expedição Brasiliana: a exposição assombra”, no sábado (24), às 19h e às 21h. Com as obras em exibição na exposição permanente como ponto de partida, todos os participantes serão convidados a ouvir e criar histórias de terror.

O Masp, por sua vez, terá entrada gratuita para exposições de seu acervo e mostras temporárias durante a noite de sábado e a madrugada de domingo, além de programação especial na área externa do museu. Durante a noite do dia 24 de maio, o vão livre do museu, que recentemente inaugurou seu novo prédio, se tornará um cinema ao ar livre, exibindo quatro filmes em uma homenagem ao cineasta brasileiro Cacá Diegues (1940-2025): “Escola de Samba Alegria de Viver” (1962, 20 min), seguido de “Deus é Brasileiro” (2003, 110 min.), ambos às 18h; “Dias Melhores Virão” (1989, 92 min.), às 20h40, e às 22h40, o clássico “Bye Bye Brasil” (1979, 100 min.).

No Centro Cultural Fiesp, os visitantes também poderão conferir as exposições em cartaz, como a retrospectiva do trabalho do multiartista Tadeu Jungle, “TUDO PODE (perder-se)”, e “MAM São Paulo: encontros entre o moderno e o contemporâneo”, durante o horário estendido, além do show de Leo Mancini, com releituras acústicas de músicas clássicas dos anos 1980 e 1990, além de assistir ao espetáculo “Avenida Paulista: da Consolação ao Paraíso”, que oferece aos espectadores uma leitura poética e provocativa da avenida mais famosa de São Paulo.

Já o SESC Avenida Paulista terá uma programação variada de espetáculos, dança, música, oficinas e exposições ao logo dos dois dias de evento. Dois destaques da programação são o espetáculo de dança “Great Fake”, que explora a construção do corpo humano como identidade; e a apresentação circense “Teddy Boys – Plataforma 9¾”, que dá vida a uma estação de trem fictícia com acrobacias, música e humor.

Na Casa das Rosas, os visitantes poderão participar de rodas de poesia, encontros literários e uma experiência de consultas poéticas, na qual atores, músicos e bailarinos “prescrevem” poemas de acordo com as emoções de cada pessoa, em um momento de conexão e reflexão. E no IMS Paulista a programação para o fim de semana da Virada Cultural inclui exposições gratuitas e visitas guiadas, sessões de cinema, oficinas relacionadas à fotografia, e bate-papos e rodas de conversa.

A programação completa dos espaços culturais pode ser consultada nos sites oficiais das instituições, no portal da Secretaria Municipal de Cultura e no portal oficial da Virada Cultural.