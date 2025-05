Festival de cinema independente 2º Goiânia Kino Mostra será realizado de 9 a 11

O Festival de cinema independente Goiânia Kino Mostra será realizado em sua segunda edição, de 09 a 11 de maio de 2025, em Goiânia, simultaneamente no Cine Cultura e no Coletivo Centopéia. O evento reforça seu compromisso com a democratização do audiovisual, o fomento à produção independente e apoio à formação de novas gerações de cineastas. Trata-se de uma realização da Sublimação Filmes e Espaço Kino com apoio do Projeto Paradiso, Cine Cultura, Coletivo Centopéia e Programa Nacional Aldir Blanc em Goiânia.

Os organizadores do evento idealizaram duas sessões de exibição (Kino Mostra Goiás e Kino Mostra Especial), uma masterclass, uma oficina e um laboratório. De todas estas promoções, apenas a Kino Lab conta com financiamento oficial, por meio do Programa Nacional Aldir Blanc de Goiânia. As exibições, oficina e masterclass estão sendo realizadas sem apoio de editais. A mostra foi dividida em duas partes: uma destinada ao público em geral, que será gratuita, e outra voltada para os profissionais do setor audiovisual, que é o Kino Lab, destinada a participantes pré-selecionados.

O diretor, roteirista e produtor Isaac Brum Souza, coordenador e idealizador da Mostra Kino, analisa que a decisão de realizar o evento sem apoio de edital foi de “manter vivo este encontro”. Brum argumentou que está ciente de que haverá ano em que não contará com o apoio de edital, ainda assim o seu objetivo maior “é fazer da Mostra um evento que entre para o calendário anual de Goiânia”. Ele entende que ações como a de formação de realizadores de audiovisual, que são promovidas desde 2018, não podem ser abandonadas.

Um dos pontos altos da edição deste ano da Mostra é a Oficina de Documentários “Trilhas da narrativa: caminhos sobre o fazer documental”. A oficina será ministrada pelo cineasta carioca, residente em Alto Paraíso, Alan Schvarsberg. Ele é mestre em Direção de Fotografia pela Escola Superior de Cinema e Audiovisual da Catalunha (ESCAC) e contabiliza no seu currículo mais de 30 produções entre curtas, longas e séries documentais. Nesta oficina, Alan compartilhará seu processo de criação e os fundamentos desta abordagem documental que valoriza a autenticidade e a naturalidade dos acontecimentos.

Outro destaque da Mostra é a “Kino Mostro Especial – Mulheres na Direção”, dedicada à exibição de cinco filmes convidados de realizadoras goianas. O objetivo dessa sessão é celebrar “a potência criativa, a diversidade e a ousadia narrativa dessas mulheres que estão transformando o cinema produzido em Goiás”, conforme explica Isaac Brum. Após a exibição, no Cine Cultura, no dia 10/05, às 16h, haverá um bate-papo com as realizadoras. Os filmes escolhidos são os seguintes: “Rocha Substantivo Feminino”, de Larissa Corino e Patrícia Meschick (Doc – 25’ – Cocalzinho de Goiás); “Dois Passos”, de Joyci Viegas (Ficção – 12’ – Goiânia); “Até Amanhã”, de Patrícia Silva (Ficção – 20’ – Goiânia); “Infinito Instante”, de Esther Magalhães (Ficção – 12’ – Goiânia); “Juvana de Xakriabá”, de Silvana Beline (Ficção – 25’ – Goiânia).

A Mostra Competitiva de Curta-Metragens busca refletir e debater o que há de mais destacado e promissor na nova produção audiovisual goiana. Foram selecionados para a mostra sete curtas: “Balada para Raposo Tenório”, de Samuel Peregrino -Animação – 3’21” (Luziânia); “Casca de Ferida” , de Kellen Casara - Ficção – 12’ (Goiânia); “Contorcionismo Feminino”, de Julia Berardo - Documentário – 11’17” (Goiânia); “Chica Machado – Rainha de Goyaz”, de Renata Rosa Franco - Documentário – 19’50” (Goiânia); “Encontro das Águas”, de Victor Quixabeira e Souza - Ficção 22’18” ( Alto Paraíso); “Pur” , de Alexandre Herbetta - Documentário – 10’ (Goiânia); e “Fidèle” (2025), de Yorrana Maia - Doc - 14’ (Goiânia). A exibição será no dia 10 de maio, às 19h, no Cine Cultura, com entrada gratuita.

Além disso, por meio do programa Paradiso Multiplica, a programação deste ano vai contar com a Masterclass “Autoria no Formato de Longa-Ficção”, com a cineasta Rafaela Camelo, no dia 9 de maio, das 19h às 22h. Ela é cineasta, roteirista e produtora brasiliense. A masterclass propõe um mergulho profundo no processo de criação de longas-metragens, com Rafaela compartilhando suas experiências e estratégias de autoria no universo do cinema. O evento é voltado para roteiristas, cineastas e amantes da narrativa audiovisual. Da mesma forma que a Oficina, nesta atividade a entrada é franca. Sem inscrição prévia, com apenas 35 vagas.





O Espaço Kino, em parceria com o Projeto Paradiso, são os responsáveis pelo 2º KINO LAB, que acontecerá nos dias 10 e 11 de maio de 2025, no espaço Centopéia, em Goiânia. O laboratório, que terá carga horária de 10h, será conduzido por Emanuel Lavor, diretor e roteirista integrante da Rede Paradiso de Talentos. Metade das vagas serão reservadas para mulheres, pessoas com deficiência e grupos em vulnerabilidade socioeconômica. O grande destaque desta edição é que o melhor argumento de longa-metragem de ficção participante do laboratório vai receber o Prêmio Paradiso no valor de R$ 3 mil. A Kino Lab não é aberta ao público, só poderão participar profissionais previamente selecionados.