Remo do Corinthians vence Sul-Americano no Uruguai

A equipe de Remo Master do Sport Club Corinthians Paulista conquistou, pelo segundo ano consecutivo, o título do Campeonato Sul-Americano de Remo Master. O clube somou 125 de ouro, 43 de prata e 27 de bronze — um resultado significativo para o esporte.

A competição reuniu remadores de cinco países — Brasil, Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai — e contou com mais de 500 atletas distribuídos em 54 clubes. A equipe corinthiana, composta por atletas próprios e convidados, competiu com diferentes tipos de barcos ao longo dos quatro dias de provas, demonstrando regularidade técnica em diversas categorias.

Para Dorival Solera Torres, representante do remo na diretoria de esportes aquáticos do Sport Club Corinthians Paulista, o resultado é fruto de planejamento. “Essa vitória confirma que o trabalho sério e a rotina intensa de treinos fazem a diferença. O título no Chile, no ano passado, foi histórico. E agora, no Uruguai, conseguimos repetir o feito com uma performance ainda mais consistente”, afirmou.

Giovanni M. Cardoso, remador Master do Corinthians e cofundador da Mondial e do Grupo que opera a marca AIWA Brasil, reforçou a importância da gestão estratégica aplicada ao esporte. “Para esse campeonato, atualizamos nosso plano de ação com metas claras, cronogramas e responsabilidades bem definidas. Essa disciplina organizacional, típica do ambiente empresarial, foi essencial para alcançarmos mais uma vez nosso objetivo”, comentou.

Presente no Corinthians desde 1926, o remo segue sendo um dos pilares esportivos do clube.