Pesquisa indica que busca por selfie afeta autoestima

Dove, marca de cuidados pessoais, apresenta pesquisa sobre a relação das mulheres brasileiras com a autoimagem e as redes sociais. Os resultados mostram um cenário em que 8 em cada 10 mulheres tiram até 50 fotos antes de escolher a "selfie perfeita", evidenciando a pressão para encontrar a imagem que considerem ideal antes da publicação.

A pesquisa encomendada pela marca mostra a cansativa busca pela foto perfeita, com 59% das entrevistadas passando mais de 10 minutos analisando uma foto antes de decidir publicá-la, enquanto 81% excluem imagens e tentam novamente caso achem que não estão "perfeitas". Além disso, mais da metade das mulheres já apagou uma foto após publicá-la por se sentir constrangida. Esse comportamento reforça a necessidade de aprovação externa, já que mais da metade busca a opinião de amigos antes de postar.

O impacto emocional dessa busca pela perfeição é significativo, com 69% das brasileiras deixando de compartilhar momentos especiais porque não gostaram da própria aparência, e 1 em cada 4 mulheres sentindo ansiedade antes de postar nas redes sociais. A necessidade de parecer impecável faz com que 74% considerem essencial exibir a melhor versão de si mesmas nas fotos publicadas. No entanto, mesmo editando as imagens, 52% ainda se preocupam com a percepção dos outros. Esse ciclo de insatisfação e insegurança é refletido no fato alarmante de que 82% das mulheres já olharam para uma foto sua e decidiram rasgá-la.

Diante desse cenário, Dove lança o movimento global #ShareTheFirst, buscando incentivar as mulheres a se libertarem da busca pela perfeição, celebrarem a autenticidade e compartilharem sua primeira foto real — antes de múltiplas tentativas da imagem "ideal".

“Com o crescimento do uso das redes sociais, a questão sobre a relação entre mulheres e a autoestima se tornou ainda mais evidente e, pensando nisso, queremos estimular mulheres e meninas em todo o mundo a enxergarem a beleza como uma fonte de felicidade, não de ansiedade - cada foto, cada ângulo, cada momento têm seu valor e conta parte de suas histórias”, afirma Andreza Graner, Diretora de Marketing de One Dove.

Para amplificar a mensagem, a marca reuniu um time de influenciadoras e criadoras de conteúdo que compartilharão suas próprias experiências com a pressão pela selfie perfeita, promovendo uma conversa sincera sobre padrões irreais e o impacto da validação digital na autoestima feminina.

“As redes sociais influenciam profundamente a forma como as mulheres enxergam a si mesmas, e sabemos que a busca incessante pela perfeição é extremamente prejudicial. Queremos promover uma relação mais saudável com a autoimagem”, conclui a executiva.