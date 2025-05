Tattoo Week fecha sociedade com o Empire State Tattoo Expo, em Nova York

A Tattoo Week, um dos maiores eventos de tatuagem e piercing do mundo, tornou-se sócia do Empire State Tattoo Expo, em Nova York, promovendo um intercâmbio cultural entre os melhores tatuadores internacionais. Com a presença de grandes nomes como Stefano Alcantara, Megan Massacre e Yomico Moreno, a expectativa é que o evento seja um dos maiores do ano no universo da tatuagem. O evento acontece de 09 a 11 de maio de 2025, no New York Midtown Hilton, reunindo mais de 500 artistas de diferentes estilos, criando uma experiência que reúne arte, criatividade e cultura.

A Tattoo Week comparece ao evento com um time brasileiro de peso

A Tattoo Week trará para Nova York um time de tatuadores brasileiros de destaque, buscando mostrar ao público internacional a força da arte da tatuagem brasileira. Os artistas nacionais confirmados, são:

Rodrigo Catuaba @rodrigocatuaba

Charbelle Lopes @charbellelopes

Cris Nieiro @cris.nieiro

Cynthia Tattoo @cynthiatattoo

Miller Tattoo @millertatoo

Moreno Tattoo @morenotattoow

Nóbru Tattoo RJ @nobrutattoo_rj

Thaís França Xilo @thaisfrancaxilotattoo

Thaysa Tattoo @thaysatattoo

Victor Reis @victorreis.tattoo

A Tattoo Week SP já tem data marcada

Além da participação no evento de Nova York, a Tattoo Week também terá sua 13ª edição em São Paulo, no Expo Center Norte, marcada para os dias 14, 15 e 16 de novembro de 2025.

Para Enio Conte, idealizador da Tattoo Week, os tatuadores brasileiros estão entre os mais talentosos do mundo e a presença no evento internacional reforça a criatividade e o protagonismo desses artistas no cenário global.

Com mais de uma década de história, a Tattoo Week já atraiu mais de 33 mil profissionais e 90 mil visitantes em suas edições no Brasil. Agora, com o olhar voltado para o futuro, a organização prepara sua expansão internacional, com planos de levar a convenção para Europa, Ásia e Américas.

No Brasil, a Tattoo Week já consolidou grandes edições em São Paulo e Rio de Janeiro, reunindo milhares de visitantes, artistas e expositores. Como parte de sua estratégia de crescimento, a organização promoveu uma enquete com o público para definir a próxima capital brasileira a sediar o evento. A escolhida foi Brasília, que em breve receberá sua primeira edição da Tattoo Week, um passo importante na missão de democratizar o acesso à arte da tatuagem e conectar talentos em diferentes regiões do país.

Serviço - Empire State Tattoo Expo de Nova York

Data: 09 a 11 de maio de 2024

Local: New York Midtown Hilton

Endereço: 1335 Avenue of the Americas, New York, NY 10019

Horários:

Sexta-feira, 09 de maio: 16h00 às 00h00

Sábado, 10 de maio: 12h00 às 00h00

Domingo, 11 de maio: 12h00 às 19h00

Ingressos disponíveis na Eventbrite ou na porta.