Grave acidente deixa uma vítima fatal e três feridos na RS-342 em Três de Maio

Uma mulher morreu e outras três pessoas ficaram feridas em grave acidente de trânsito ocorreu no final da madrugada deste sábado (27), na RS-342 em Três de Maio. Uma Van de Três de Maio saiu da pista e bateu contra uma árvore na lateral da rodovia, por volta das 5h10min.

O acidente ocorreu próximo a Tarumã, no trajeto entre Três de Maio e Independência. Estavam no veículo Kia Besta, o motorista e três passsageiros, a mulher morreu no local e as demais pessoas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e o Samu para o Hospital São Vicente de Paulo.

O estado de saúde das vítimas e a identidade da mulher que morreu, não foi informado.