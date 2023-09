Estado lança dois editais para melhorias nos equipamentos de assistência social

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Assistência Social (SAS), lança na sexta-feira (22/9) o Avançar Suas RS. O programa é composto por dois editais focados em melhorias nos espaços físicos de equipamentos públicos de assistência social. O evento será realizado em Porto Alegre, no auditório do Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), às 10h, com a presença do governador Eduardo Leite e do titular da SAS, Beto Fantinel.

Os editais do Avançar Suas RS terão investimento global de R$ 15 milhões, divididos em duas categorias. Um edital destinará R$ 12.500.000,00 para obras, reformas e manutenções. O outro, de R$ 2.500.000,00, será para aquisição de materiais e equipamentos. Os recursos serão aplicados em melhorias nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas) e Centrosde Referência Especializados para População em Situação de Rua (Centros POP) no Rio Grande do Sul.

Aviso de pauta

O quê:lançamento de editais do programa Avançar Suas RS

Quando:sexta-feira (22/9), às 10h

Onde:Auditório do Caff (Av. Borges de Medeiros, 1501 - Centro Histórico, Porto Alegre)