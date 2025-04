CRAS de Coronel Bicaco abre inscrições para oficinas gratuitas em diversas modalidades

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Coronel Bicaco está com inscrições abertas para as oficinas gratuitas de 2025. As atividades contemplam diversas áreas e são voltadas à promoção da inclusão social, do bem-estar e do desenvolvimento de habilidades para crianças, adolescentes e adultos.

As oficinas disponíveis são:

Escolinha de Futebol, com o Professor Emerson – aos sábados

Manicure e Pedicure, com a Professora Josiane – às quartas-feiras

Artes Marciais (Capoeira), com o Professor Samir – às terças-feiras

Artesanato, com a Professora Jéssica – às segundas e quintas-feiras

As vagas são limitadas e as atividades ocorrem nas dependências do CRAS, conforme os dias e horários estabelecidos por cada professor.

Para realizar a inscrição, é necessário comparecer pessoalmente ao CRAS portando os documentos pessoais. No caso de menores de idade, o cadastro deve ser feito pelos pais ou responsáveis legais.

As oficinas representam uma oportunidade importante de aprendizado, lazer e integração comunitária. A equipe do CRAS convida toda a população a participar e reforça o compromisso com o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

Para mais informações, entre em contato diretamente com o CRAS de Coronel Bicaco.