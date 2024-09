Apae de Tenente Portela recebe R$ 100 mil do Governo do Estado para melhorias e ampliação

A Apae de Tenente Portela está entre as instituições beneficiadas por um investimento de mais de R$ 26 milhões destinados à estruturação da rede de serviços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) no Rio Grande do Sul. O valor, proveniente de uma Emenda Parlamentar da Bancada Federal Gaúcha, será utilizado para ampliar e melhorar o atendimento a pessoas com deficiência (PcD).

Na última segunda-feira (16), o Governo do Estado assinou termos de parceria com 137 Apaes em uma cerimônia realizada na sede da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), na capital. Além de Tenente Portela, as Apaes de Três Passos, Campo Novo, Braga e Santo Augusto, na região Celeiro, também foram contempladas, totalizando R$ 679.844 em recursos.

Para a Apae de Tenente Portela, foram destinados R$ 100 mil, que serão utilizados em melhorias e ampliação da estrutura. As outras instituições da região receberam os seguintes valores: R$ 150 mil para Três Passos, R$ 330 mil para Campo Novo, R$ 49.844 para Braga e R$ 50 mil para Santo Augusto. Ao todo, a previsão é de que esses recursos beneficiem 10.060 atendimentos na região.

Em todo o estado, as Apaes beneficiadas poderão contratar 458 novos profissionais, incluindo 292 de nível superior e 166 de nível médio. Este é o segundo ano consecutivo em que a Bancada Federal Gaúcha destina recursos às Apaes. Em 2024, o valor repassado aumentou 37,5% em relação ao ano anterior, quando foram investidos R$ 18,9 milhões em 145 entidades.

Para acompanhar os dados referentes às parcerias e a destinação dos recursos, o Governo do Estado disponibilizou um painel de monitoramento no site da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), que permite visualizar a distribuição dos valores em tempo real.