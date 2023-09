Cadastramento de famílias atingidas pela enchente continua no domingo (17/9) em Roca Sales e Muçum

O mutirão de cadastramento das famílias atingidas pela enchente terá continuidade no domingo (17/9) nas cidades de Roca Sales e Muçum. A equipe do governo do Estado, coordenada pela Secretaria de Assistência Social (SAS), estará mobilizada na Praça do Batalhão, em Muçum, e em frente à Paróquia São José (Rua Padre Fernando Stefen, 385) em Roca Sales. O atendimento será das 9h às 17h.

Nesta fase de cadastramento, a equipe do governo está identificando os danos causados a famílias não enquadradas como de “extrema pobreza” ou “pobreza”. O objetivo deste mapeamento, de acordo com o secretário de Assistência Social, Beto Fantinel, é calcular de forma precisa os prejuízos de toda a população afetada pela tragédia, a fim de formular uma política pública personalizada de assistência.

“Nós não abandonaremos nenhuma família. Com esse cadastro, iremos desenhar um projeto para socorrer as famílias que não estão no radar das políticas de benefício social do Estado ou da União”, afirma o titular da pasta. Segundo Fantinel, o Estado destinará recursos doados ao Fundo SOS Rio Grande do Sul para socorrer as pessoas diretamente atingidas pela enchente.

Neste sábado (16/9), primeiro dia do mutirão, a força-tarefa preencheu mais de 300 novos formulários. O mesmo cadastro será disponibilizado a partir de segunda-feira (18/9) em mais nove municípios – Arroio do Meio, Colinas, Cruzeiro do Sul, Encantado, Estrela, Lajeado, Santa Tereza, Taquari e Venâncio Aires.