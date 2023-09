Equipes da Secretaria de Assistência Social visitam municípios atingidos pelas enchentes

A Secretaria de Assistência Social (SAS) está se mobilizando para auxiliar os municípios afetados pelas chuvas intensas dos últimos dias. As ações incluem apoio para organização de abrigo e orientações sobre como acessar benefícios disponíveis tanto no âmbito estadual quanto federal, além de ajuda para cadastrar desabrigados no programa estadual Volta por Cima – que oferecerá auxílio financeiro às famílias atingidas.

Uma equipe de sete técnicos da SAS estará, nesta sexta-feira (8/9), em Roca Salese Muçum para orientar sobre o cadastro, realizar diagnóstico de necessidades de assistência social, orientar sobre abrigos e atender pessoas afetadas pela enchente. Outras duas equipes percorrerão os municípios de Arroio do Meio, Colinas, Cruzeiro do Sul, Estrela, Lajeado e Santa Tereza com a mesma finalidade.

No feriado de 7 de setembro, a SAS organizou umaForça Estadual do Sistema Único de Assistência Social (Suas) solicitando, a todos os municípios não atingidos, a disponibilização de técnicos de assistência social para apoio nas cidades afetadas. “Fizemos uma chamado e a resposta foi imediata. Há lugares que precisam urgentemente de apoio. Daqui para frente este trabalho será cada vez mais amplo e intenso”, assegura o secretário adjunto da pasta, Gustavo Saldanha.

Nesta sexta, os municípios de São Leopoldo e Faxinal do Soturno disponibilizaram técnicos para reforçar a equipes da SAS. OColegiado Estadual deGestores Municipais de Assistência Social (Coegemas/RS) é parceiro da pasta na mobilização dos municípios para enviar técnicos.

“Estamos visitando e nos aproximando de cada município atingido para organizar as políticas de assistência necessárias, identificando quais os serviçosespecíficos mais urgentes em cada localidade”, conta Saldanha.

Em Encantado, equipes ajudam no cadastro para o programa Volta por Cima -Foto: Ascom SAS

Situação

Os municípios já iniciaram a etapa de levantamento das perdas e das necessidades mais urgentesem cada etapa da reconstrução. Os técnicos da SAS estão designados para prestar apoio quanto a essas demandas também.

Em Roca Sales, a organização é para definir as coordenações das tarefas e as áreas prioritárias de atendimento. A central de coordenação está localizada no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), e a distribuição de alimentos e materiais, no depósito ao lado.

Em Muçum, o cadastro das pessoas desabrigadas está sendo realizado pela equipe da prefeitura e a distribuição de alimentos e materiais é feita no ginásio da Cidade Alta. Os desabrigados estão sendo acolhidos na cidade de Dois Lajeados, cujas condições são mais favoráveis no momento.

Em Encantado, que possui melhor estrutura, os desabrigados estão em dois pavilhões do Parque João Batista Marchese, local que também concentra a organização das doações. O município possui uma grande comunidade de imigrantes – mais de 2 mil pessoas entre haitianos, venezuelanos e dominicanos. Várias dessas famílias perderam suas casas e estão acolhidas no ginásio do parque e em casas de parentes e amigos.

Números

O último boletim da Defesa Civil Estadual contabiliza 41 mortes nos municípios afetados pelas chuvas no Rio Grande do Sul. O número de desaparecidos é de 46 pessoas, sendo oito em Arroio do Meio, oito em Lajeado e 30 em Muçum. O número de feridos é de 73.

Mais de 3 mil pessoas foram resgatadas pelas forças de segurança desde o início da semana. Entre desalojados e desabrigados, o número de pessoas fora de casa passa de 10 mil. Mais de 135 mil foram diretamente afetadas pelos efeitos do evento climático, em 85 cidades.

Prevenção

É importante se cadastrar para receber os alertas meteorológicos, que servem também como prevenção. Para isso, basta enviar o CEP do endereço, por SMS, para o número 40199. Em seguida, chegará uma confirmação e, a partir daí, o usuário receberá as informações.

Também é possível fazer o cadastro via Whatsapp. Para ter acesso ao serviço, é necessário se cadastrar pelo telefone (61) 2034-4611 ou por este link e, em seguida, interagir com o chatbot (robô de atendimento), enviando um simples "Oi". Após essa primeira interação, o usuário poderá compartilhar sua localização atual ou escolher qualquer outra do seu interesse e, dessa forma, receber as mensagens que serão encaminhadas pelos órgãos de Defesa Civil.