Barra do Guarita recebe investimento de R$ 105 mil do Governo do RS para melhorar o abastecimento de água

Valor foi anunciado pelo Governo do Rio Grande do Sul (Foto: Reprodução)

O município de Barra do Guarita recebeu uma notícia positiva que promete aliviar a questão do abastecimento de água. O Governo do Rio Grande do Sul destinou um montante de R$ 105 mil para investimentos na perfuração de poços artesianos, com o objetivo de aprimorar o fornecimento de água na localidade.

A prefeitura destacou que, nos últimos anos, a comunidade tem trabalhado incansavelmente para resolver o problema da escassez de água no município. Embora tenham sido realizados avanços significativos, nem todos os resultados esperados foram alcançados até o momento. No ano passado, a prefeitura empreendeu a perfuração de quatro poços artesianos, mas não obteve êxito em encontrar água em quantidade suficiente para atender às necessidades da população.

Os recursos anunciados pelo governo estadual representam uma esperança renovada para a comunidade de Barra do Guarita, que busca garantir um abastecimento de água mais confiável e adequado para todos os moradores da região. A prefeitura aguarda a chegada dos recursos para iniciar as ações necessárias e melhorar a infraestrutura hídrica do município.

