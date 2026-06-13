Derrubadas impõe regras para pacientes com sintomas gripais na unidade de saúde

SMSS recomenda que os pacientes procurem atendimento médico apenas quando houver sintomas claros de problemas respiratórios (Foto: Diones Roberto Becker)

Com o objetivo de evitar consultas e serviços sem a verdadeira necessidade, bem como situações corriqueiras, a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento (SMSS) recomenda que os pacientes procurem atendimento médico apenas quando houver sintomas claros de problemas respiratórios.

Os cidadãos que apresentarem suspeita de gripe e que se deslocarem até a unidade de saúde são obrigados a utilizar máscara. Espera-se, com as medidas implementadas, diminuir a circulação de pessoas para consultas de rotina, a disseminação de vírus e a sobrecarga no serviço de atendimento.

A SMSS ainda alerta para o aumento do número de casos de influenza, especialmente H1N1, em Derrubadas e na região. Também indica a adoção de hábitos e ações preventivas, além da observação de alterações no quadro clínico de crianças, idosos e indivíduos com comorbidades.

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