Segunda, 15 de Junho de 2026
6°C 15°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Com etapa final animada, Japão e Holanda empatam pelo Grupo F da Copa

Asiáticos ficam atrás duas vezes no placar mas igualam no fim do jogo

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
15/06/2026 às 00h20

O Grupo F da Copa do Mundo iniciou com um jogo movimentado em Dallas, nos Estados Unidos. Neste domingo (14), Japão e Holanda empataram por 2 a 2, com os quatro gols saindo na etapa final da partida.

Tanto a Laranja Mecânica, apelido da equipe holandesa, como os Samurais Azuis, como são conhecidos os japoneses, somam um ponto cada. As seleções de Suécia e Tunísia, que se enfrentam ainda neste domingo, às 23h (horário de Brasília), no El Gigante de Acero, em Monterrey (México), completam a chave.

As seleções que se classificarem em primeiro ou segundo lugares no Grupo F podem entrar no caminho do Brasil. Para isso, a equipe verde e amarela também deve avançar como líder ou vice de sua chave.

O jogo

Apesar do placar em branco, o primeiro tempo em Dallas foi movimentado. A Holanda teve mais posse da bola (59%) e obrigou Zion Suzuki trabalhar três vezes. A melhor chance da Laranja Mecânica foi logo aos dois minutos, com o atacante Donyell Malen, que girou em cima da marcação dentro da área e chutou para grande defesa do goleiro japonês.

Com a estratégia clara de explorar os contra-ataques, a seleção asiática tentava acelerar a troca de passes quando tinha a posse da bola. Não à toa, cometeu mais erros forçados (dez a seis). Nas vezes em que conseguiu chegar à área holandesa, os chutes do lateral-esquerdo Keito Nakamura e do atacante Ayase Ueda foram na rede pelo lado de fora.

Os europeus retornaram melhores do intervalo, enfim tirando o zero do placar. Aos cinco minutos do segundo tempo, na sequência de uma cobrança de escanteio que a zaga afastou parcialmente, o volante Ryan Gravenberch dominou na intermediária e levantou na área para o zagueiro Virgil Van Dijk, de cabeça, acertar o canto esquerdo de Suzuki.

Em meio a pressão da Holanda em busca de ampliar a vantagem, o Japão conseguiu uma escapada pela esquerda e deixou tudo igual. Seis minutos após o gol de Van Dijk, Nakamura tabelou com o meia Takefusa Kubo, entrou na área e bateu no canto. O chute ainda desviou no zagueiro Jan Paul Van Hecke e saiu do alcance do goleiro Bart Verbruggen.

A Laranja Mecânica, porém, não demorou a retomar a dianteira no marcador. Aos 18, em jogada trabalhada pelo meio, Gravenberch encontrou Crysencio Summerville pela direita. O atacante, que nunca havia sido convocado para a seleção do país antes da Copa, entrou na área e arrematou cruzado, acertando o cantinho do goleiro japonês.

À medida que as substituições foram sendo feitas, o Japão ganhou terreno e passou a ocupar o campo holandês, ainda que com dificuldades para concluir. O atacante Memphis Depay, do Corinthians, foi um dos que entraram em campo, aos 24 minutos, mas o camisa 10 pouco ajudou e ainda recebeu cartão amarelo.

A insistência dos Samurais Azuis acabou dando resultado. Aos 43, após escanteio cobrado pelo meia Junya Itu, o atacante Koki Ogawa ganhou pelo alto. A cabeçada desviou em Daichi Kamada e foi para as redes, definindo o placar em Dallas. O gol foi dado ao volante japonês.

Os holandeses, que pareciam confortáveis com a vantagem mínima, se abateram com o empate. Tentaram uma reação, mas nada puderam fazer. Após o apito final, a festa japonesa em campo contrastava com a frustração laranja.

Pela segunda rodada, a Holanda segue nos Estados Unidos para encarar a Suécia no sábado que vem (20), às 14h, em Houston. Já o Japão vai para o México enfrentar a Tunísia em Monterrey. A bola rola a partir de 1h do próximo domingo (21).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Fotos: Divulgação Associação Portelense)
Futebol Feminino Há 4 horas

Associação Portelense conquista título inédito da Copa das Regiões

Equipe venceu o Combinados de Três Passos nos pênaltis após empate no tempo normal e garantiu o primeiro título municipal no futebol de campo feminino
Esportes Há 5 horas

Japão arranca empate e Costa do Marfim vence Equador com gol no fim

Suécia encerra rodada deste domingo com 5 a 1 na Tunísia
Esportes Há 6 horas

Rodada desta segunda terá quatro partidas pelos grupos G e H

Grupo H tem como favorita a Espanha, atual campeã europeia
Esportes Há 14 horas

Equador para no travessão e Costa do Marfim vence no final, no Grupo E

Sul-americanos perdem chances e eficiência premia seleção marfinense
Esportes Há 19 horas

Raphinha, Vini Jr. e Douglas Santos se destacam nos números da estreia

Estatísticas trazem "desenho" do que foi a partida contra Marrocos

Tenente Portela, RS
15°
Tempo nublado
Mín. Máx. 15°
14° Sensação
0.77 km/h Vento
55% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h22 Nascer do sol
17h48 Pôr do sol
Terça
18°
Quarta
19°
Quinta
19°
Sexta
13° 10°
Sábado
14° 11°
Últimas notícias
Mobilização Sindical Há 12 minutos

Trabalhadores realizam ato em Miraguaí para cobrar auxílio transporte prometido pela Prefeitura
Tecnologia Há 21 minutos

Cidades inteligentes ampliam demanda por segurança integrada
Câmara Há 21 minutos

Audiência na Câmara discute pesquisas em agricultura espacial
Senado Federal Há 21 minutos

Dignidade da pessoa idosa recebe incentivo em debate na CDH
Geral Há 21 minutos

MP do Paraná coordena megaoperação contra o crime organizado

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,06 -0,04%
Euro
R$ 5,87 +0,29%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 357,979,96 +5,17%
Ibovespa
171,591,40 pts 0.27%
Mega-Sena
Concurso 3018 (14/06/26)
05
06
17
27
57
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7050 (14/06/26)
24
36
61
66
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3710 (14/06/26)
01
02
03
04
05
06
09
12
13
14
15
16
17
18
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2936 (12/06/26)
00
17
24
26
27
30
32
34
35
47
52
54
57
64
66
76
78
84
85
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2969 (12/06/26)
02
18
21
34
41
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias