Domingo, 14 de Junho de 2026
8°C 18°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Raphinha, Vini Jr. e Douglas Santos se destacam nos números da estreia

Estatísticas trazem "desenho" do que foi a partida contra Marrocos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
14/06/2026 às 19h06

As estatísticas dos jogadores do Brasil no empate por 1 a 1 com Marrocos, no último sábado (13), na estreia da Copa do Mundo, destacam três atletas: o lateral-esquerdo Douglas Santos e os atacantes Raphinha e Vinícius Júnior. Os números constam no banco de dados da Federação Internacional de Futebol (Fifa).

Entre os 16 brasileiros que estiveram em campo, Raphinha foi quem mais se movimentou . O atacante do Barcelona (Espanha) percorreu 11,65 quilômetros (km) na partida. Pouco menos que os 11,68 km do jovem volante Ayyoub Bouaddi, do Marrocos, atleta que mais correu durante os 90 minutos.

Raphinha foi, ainda, o brasileiro que mais conseguiu arrancadas (80) e que mais pressionou os jogadores marroquinos, com 47 ações de desarme ou redução de espaço do ataque adversário . Menos, porém, que o também atacante Ismael Saibari, autor do gol africano no Estádio MetLife, que realizou 67 movimentos de caráter defensivo enquanto esteve em campo.

Outra estatística em que Raphinha se sobressaiu entre os brasileiros foi a das recepções de bola entre as linhas defensiva e de meio-campo (17). Ele foi o jogador do Brasil mais acionado na intermediária de ataque. O camisa 11 conseguiu gerar seis cruzamentos, mas foi, também, quem mais cometeu erros forçados (cinco) .

Vini Jr.

Autor do gol de empate, Vinícius Júnior foi o jogador do Brasil que mais apareceu para o jogo . Ninguém da equipe verde e amarela pediu mais bolas do que ele durante a partida: 61. Apenas o marroquino Bouaddi (69) foi mais participativo que o atacante do Real Madrid (Espanha), eleito o melhor da partida.

Há mais um dado em que Bouaddi se destacou que evidencia as dificuldades do Brasil no jogo de sábado. O volante de apenas 18 anos foi o jogador de Marrocos que mais distribuiu passes: 67. No time canarinho, o jogador com mais toques na bola (84) foi um zagueiro, Gabriel Magalhães.

Douglas Santos, por sua vez, chamou atenção como o brasileiro que mais buscou jogadas de penetração pelos lados do campo. Foram 22 tentativas, sendo 18 realizadas com êxito.

O flanco esquerdo, por onde atua o lateral do Zenit (Rússia), foi justamente o mais acionado pelo ataque contra o Marrocos. Segundo os números da Fifa, a seleção de Carlo Ancelotti fez 27 penetrações por ali e somente 18 pela direita.

O desequilíbrio se explica com a opção do zagueiro Ibañez para iniciar a partida na lateral direita, levando o Brasil a atacar quase exclusivamente pela esquerda. Com a entrada de Danilo na vaga de Ibañez depois do intervalo, a equipe canarinho passou a mesclar as ações ofensivas.

Haiti é o próximo adversário

A seleção brasileira retorna ao Centro de Treinamento (CT) Columbia Park, em Morristown, nesta segunda-feira (15). A primeira atividade depois da estreia na Copa do Mundo inicia às 18h (horário de Brasília). De acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a imprensa poderá acompanhar os 15 minutos iniciais dos trabalhos em campo.

O próximo compromisso do Brasil será na sexta-feira (19), às 21h30, contra o Haiti, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, pela segunda rodada do Grupo C. A liderança da chave é da Escócia, que derrotou os haitianos por 1 a 0 no Gillette Stadium, em Boston, no último sábado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 5 horas

Alemanha repete 7x1 sobre Curaçao, que faz seu primeiro gol em Copas

Estreante, seleção caribenha não resiste aos tetracampeões em Houston
Esportes Há 11 horas

Escócia vence Haiti e vira líder do grupo do Brasil na Copa do Mundo

Europeus buscam ir além da 1ª fase do Mundial de maneira inédita
Esportes Há 11 horas

Austrália e Escócia vencem no terceiro dia da Copa; Brasil só empata

O dia ainda teve empate do Catar nos acréscimos contra a Suíça
Esportes Há 13 horas

Veja os jogos deste domingo na Copa do Mundo 2026

Alemanha, Equador, Holanda e Suécia estão entre as que entram em campo
Esportes Há 21 horas

Brasil sofre com Marrocos e estreia na Copa do Mundo com empate

Vini Jr. marca um belo gol, mas Seleção não consegue a virada

Tenente Portela, RS
Tempo nublado
Mín. Máx. 17°
Sensação
1.95 km/h Vento
87% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h22 Nascer do sol
17h48 Pôr do sol
Segunda
15°
Terça
18°
Quarta
19°
Quinta
19°
Sexta
13° 10°
Últimas notícias
Esportes Há 3 horas

Raphinha, Vini Jr. e Douglas Santos se destacam nos números da estreia
Política Há 4 horas

Lula sanciona lei do Marco Legal do Transporte Público Coletivo
Direitos Humanos Há 5 horas

Ato em São Paulo presta solidariedade a protestos na Bolívia
Esportes Há 5 horas

Alemanha repete 7x1 sobre Curaçao, que faz seu primeiro gol em Copas
Geral Há 6 horas

Manifestantes protestam na Paulista contra exportação de animais vivos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,06 +0,06%
Euro
R$ 5,85 +0,08%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 351,056,08 +3,03%
Ibovespa
171,132,66 pts -0.21%
Mega-Sena
Concurso 3017 (11/06/26)
04
06
26
28
32
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 7049 (12/06/26)
09
14
25
44
67
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3709 (12/06/26)
01
04
06
07
09
10
11
14
15
18
19
20
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2936 (12/06/26)
00
17
24
26
27
30
32
34
35
47
52
54
57
64
66
76
78
84
85
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2969 (12/06/26)
02
18
21
34
41
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias