Município da Região Celeiro receberá verba para construir novo CRAS

Bom Progresso foi contemplado com R$ 500 mil para a construção de um novo Centro de Referência em Assistência Social (CRAS). O recurso financeiro, proveniente do Governo do Estado, visa qualificar a rede socioassistencial.
O repasse será realizado pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social (SEDES), por meio do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS), para o Fundo Municipal de Assistência Social de Bom Progresso, através do Piso Gaúcho Especial.
A iniciativa não prevê a exigência de contrapartida por parte da prefeitura – que poderá complementar os investimentos com recursos próprios.
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