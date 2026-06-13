Emenda será investida na qualificação dos serviços de saúde em Barra do Guarita

Atendendo à solicitação apresentada pela Executiva Municipal do PDT, o deputado federal Pompeo de Mattos (PDT-RS) destinou R$ 130 mil para Barra do Guarita. O recurso financeiro será aplicado na área da saúde pública.
O valor entrará na conta do Fundo Municipal de Saúde e permitirá qualificar os serviços de atendimento à população. O ofício que confirma o encaminhamento da emenda parlamentar foi entregue ao prefeito Valcier Balestrin.
Segundo o Poder Executivo, a destinação do valor é mais um passo importante no plano de investimentos em infraestrutura social que Barra do Guarita vem recebendo ao longo de 2026.
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