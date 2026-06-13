Vice-prefeito assume interinamente o Executivo de Derrubadas

Vice-prefeito Cristiano Carvalho chefiará o Poder Executivo até o dia 17 deste mês (Foto: Divulgação | ASCOM Derrubadas)

O vice-prefeito Cristiano Carvalho chefiará o Poder Executivo até o dia 17 deste mês. A transmissão do cargo ocorreu no gabinete do Centro Administrativo. Nesse período, o prefeito Miro Mulbeier permanecerá de férias.

Cristiano Carvalho destaca que a prioridade é manter a regularidade dos serviços e dar sequência às ações em andamento. — Nosso compromisso é assegurar que a administração siga funcionando com responsabilidade, garantindo atendimento à população e continuidade dos trabalhos em todas as áreas do Município — afirmou.

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