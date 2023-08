Entrega de cestas básicas do Programa Supera Estiagem entra em sua última etapa

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Assistência Social (SAS), iniciou nesta terça-feira (29/8), a quarta etapa de entrega de cestas básicas do Programa Supera Estiagem. A primeira ação do último ciclo ocorreu no município de Três de Maio, onde foram distribuídas 1.475 unidades, beneficiando ainda outras 26 cidades.



“Entramos na etapa final desse trabalho realizado dentro de um amplo programa do governo gaúcho de enfrentamento aos efeitos provocados pela estiagem”, afirmou o titular da SAS, Beto Fantinel. “As ações da secretaria vêm colaborando com o combate à fome e à insegurança alimentar, buscando amenizar os impactos da seca na vida das famílias mais vulneráveis”, acrescentou.

Com ações organizadas de forma regionalizada, o Programa Supera Estiagem prevê a entrega de mais de 37 mil cestas básicas. Na última etapa, que segue até o dia 27 de setembro, serão distribuídas 10 mil unidades a 172 municípios com Decreto de Situação de Emergência por Estiagem homologado pelo governo estadual, totalizando 240 toneladas de alimentos. Durante os três primeiros ciclos, realizados entre abril e agosto deste ano, foram entregues 27.597 cestas básicas a 218 cidades gaúchas, o que corresponde a aproximadamente 662 toneladas de mantimentos.

O ranking dos municípios para o recebimento das unidades foi elaborado de acordo com o percentual de pessoas pobres e extremamente pobres em seus territórios. Serão contempladas famílias cadastradas no Cadastro Único (CadÚnico) pertencentes a grupos populacionais tradicionais específicos (indígenas, quilombolas e extrativistas), além de agricultores familiares, assentados, acampados e beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário.

As cestas básicas foram adquiridas com parte dos recursos repassados pelo Tribunal de Justiça (TJ-RS), dentro do Movimento Rio Grande contra a Fome. A distribuição dos alimentos é realizada pela SAS, por meio do Departamento de Segurança Alimentar e Combate à Fome, em articulação com os municípios beneficiados.

Próximas ações

Na quarta-feira (30/8), serão entregues 470 cestas básicas em Frederico Westphalen, no Norte do Estado. Outras 100 unidades serão distribuídas a garimpeiros do município afetados pela suspensão das atividades nas minas da região.

As operações nos garimpos seguem interrompidas desde o final de julho, depois que uma ação de fiscalização promovida por diversos órgãos federais e estaduais identificou o uso indevido de explosivos em 27 minas, além de outras irregularidades.

Já na quinta-feira (31/8), será a vez de Ametista do Sul receber 1.130 cestas básicas, que vão beneficiar os garimpeiros de outras três cidades: Iraí, Rodeio Bonito e Planalto. No total, serão distribuídas cerca de 30 toneladas de alimentos.