Inscrições para o programa Empreender Social RS vão até 30 de setembro

Foi publicado nesta segunda-feira (21/8) o edital para adesão dos municípios ao programa Empreender Social RS, coordenado pelo Departamento de Inclusão Socioprodutiva da Secretaria de Assistência Social (SAS). O programa é resultante do termo de cooperação técnica assinado em 16 de agosto pelo governo do Estado com a Aliança Empreendedora.

Como o programa vai ser executado ao longo de 24 meses e como forma de facilitar os processos de homologação dos interessados, as inscrições serão divididas em etapas. A primeira delas vai até 30 de setembro. Todo sexta-feira, até o final do prazo previsto pelo edital, será divulgada uma lista de classificados.

Empreender Social RS

O programa Empreender Social RS irá oferecer 15 mil vagas para a capacitação de pessoas cadastradas no CadÙnico que tenham interesse em empreender ou que já atuem como micro ou nanoempreendedores em todo o Estado, fomentando a geração de renda e possibilitando maior autonomia por meio do empreendedorismo.

O programa permite a inclusão do público da Política de Assistência Social no mundo do trabalho. As capacitações serão executadas pelas prefeituras e organizações da sociedade civil que firmarem termos de compromisso com a SAS.

Link para acesso ao edital

Para a habilitação, é necessário encaminhar os documentos para a Divisão de Inclusão Socioprodutiva pelo e-mail: [email protected].