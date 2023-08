Edital do Programa Universitário do Amanhã é publicado

Foi publicado, na quarta-feira (16/8), em edição extraoficial do Diário Oficial do Estado, o edital do Programa Universitário do Amanhã, coordenado pelo Departamento de Políticas para a Juventude da Secretaria de Assistência Social (SAS). O programa, em parceria com oCentro de Integração Empresa-Escola (CIEE),oferecerá 3000 vagas em cursos preparatórios à distância para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Podem se inscrever municípios com até 25 mil habitantes que tenham disponibilidade e condições de selecionar até 30 jovens, entre 17 e 24 anos, os quais devem estar inscritos no Cadastro Único de Assistência Social.

A inscrição deve ser feita por meio do preenchimento do Termo de Compromisso, explicitando o número de vagas requisitadas. O termo deve ser enviado para o e-mail[email protected], juntamente ao documento de identificação e à ata de posse do prefeito. Deve constar também um documento de comprovação do CNPJ da prefeitura.

A classificação dos municípios será feita pelo critério dos piores desempenhos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2021, conforme microdados disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e de acordo com listagem presente no edital.

O edital e o termo de compromisso podem ser acessados no site da SAS .