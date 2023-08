Governo do Estado lança dois programas para beneficiar pessoas em situação de vulnerabilidade social

O governador Eduardo Leite e o titular da Secretaria de Assistências Social (SAS), Beto Fantinel firmaram, na manhã desta quarta-feira (16/8), dois acordos que têm como objetivos capacitar e preparar pessoas em situação de vulnerabilidade para terem acesso ao ensino superior e para empreenderem.

O programa Universitário do Amanhã, em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), oferecerá 3000 vagas em cursos preparatórios a distância para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A segunda parceria, com a organização não governamental (ONG) Aliança Empreendedora, prevê que a entidade ofereça, no triênio 2023 e 2025, cursos de qualificação com foco em empreendedorismo e finanças.

O governador ressaltou a importância da atuação dos municípios para garantir o sucesso dos programas. “É muito importante a parceria com os municípios. São eles, lá na ponta, que vão ajudar o governo do Estado a garantir as condições de efetividade dos programas lançados hoje. Os municípios vão fornecer a estrutura necessária e fazer a mobilização dos estudantes, bem como estar próximos daqueles que necessitam de um acompanhamento especial, mais dedicado”, afirmou Leite .

Universitário do Amanhã

Coordenado pelo Departamento de Políticas para a Juventude da SAS, o programa Universitário do Amanhã tem como objetivo ampliar o acesso de jovens ao ensino superior. Serão disponibilizadas 30 vagas em cursos preparatórios a distância para que jovens em situação de vulnerabilidade de municípios com menos de 25 mil habitantes possam se preparar para a prova do Enem.

Fantinel lembrou que muitas vezes o Estado perde esses jovens, pois, muitas vezes, eles saem do ensino médio sem trabalho e sem um processo de qualificação. “Com o foco na educação, a ideia é darmos oportunidades aos mais vulneráveis. Faremos um piloto que pretende atender a 3000 jovens, para que possam se preparar e terem sucesso nas provas do Enem. Assim, eles serão incluídos pelo conhecimento e terão a oportunidade de se qualificarem ao entrar para a universidade”, detalhou.

Para o presidente em exercício do CIEE-RS, Ronaldo Sielichow, o foco no indivíduo é essencial para trazer melhorias para a comunidade como um todo. “Nós temos que dar atenção às pessoas. Tudo acontece através das pessoas. Por isso, colocamos o CIEE à disposição o governo do Estado neste e em inúmeros programas com foco nas pessoas. Juntos, nós faremos bem mais, e melhor ,para toda a comunidade do nosso Estado”, afirmou.

Parceiro do programa, o CIEE auxilia o ingresso de jovens e estudantes no mercado de trabalho, oferecendo oportunidades de desenvolvimento profissional e promovendo iniciativas focadas na inclusão social.

Empreender Social RS

O programa Empreender Social RS irá oferecer 15 mil vagas para a capacitação de micro e nanoempreendedores de todo o Estado, fomentando a geração de renda e possibilitando maior autonomia por meio do empreendedorismo. Além disso, o programa permite a inclusão do público da Política de Assistência Social no mundo do trabalho. As capacitações serão executadas pelas prefeituras e organizações da sociedade civil que firmarem Termos de Compromissos com a SAS.

Leite disse que é importante apoiar pessoas com vocação para que se tornem empreendedoras sociais. -Foto: Gustavo Mansur/Secom

“Nós já buscamos simplificar ao máximo, mas sempre terá algum tipo de burocracia a ser vencida. Então, é importante apoiar as pessoas que têm uma vocação empreendedora para que possam abrir aquele pequeno negócio no seu bairro, na sua comunidade, e serem empreendedores sociais”, afirmou Leite. “Existem muitos cases bonitos, interessantes. Mas muitas pessoas que têm vontade, têm esse espírito, precisam de mais um impulso para conseguirem transformar uma vocação empreendedora em um empreendimento”, acrescentou.

A diretora-presidente da Aliança Empreendedora, Helena Casanovas, destacou que o investimento na capacitação e a formalização de empreendedores é um passo importante para tirar as populações vulneráveis da pobreza. “Se conseguirmos investir principalmente em orientação para formalização, em um período muito curto de tempo, de três a quatro anos, conseguimos aumentar o produto interno bruto (PIB) em 12%. E isso significa tirar, mais ou menos, cinco milhões de pessoas da pobreza” explicou.

Helena ainda ressaltou: “Esse acordo de cooperação é uma das propostas que temos para fazer o PIB realmente aumentar. Queremos transformar este acordo de cooperação em um case nacional e mostrar que, realmente, se fizermos essa alavanca, conseguiremos aumentar a renda dessas pessoas em 30%, fazendo com que elas aumentem a qualidade de vida e consigam sair da pobreza”.

Com 271 projetos realizados e 17 anos de experiência, a Aliança Empreendedora atende a diversos públicos em situação de vulnerabilidade.

Recursos para hospitais de pequeno porte

Ainda durante a manhã desta quarta-feira (16/8), o governador Eduardo Leite e a secretária da Saúde, Arita Bergmann, assinaram aPortaria 750/2023, que destina R$ 30 milhões para hospitais de pequeno porte , por meio do programa Avançar na Saúde. Os valores devem ser repassados para até 125 hospitais que preencherem os requisitos, para que possam recuperar, reformar e ampliar as estruturas deles, além de adquirir equipamentos.