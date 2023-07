Governo entrega mais de 1,6 mil cestas básicas do Programa Supera Estiagem

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Assistência Social (SAS), realizou, nesta quinta-feira (20/7), a entrega de 1.380 cestas básicas na cidade de Porto Alegre, como parte da terceira etapa de distribuição de kits de alimentos do Programa Supera Estiagem. A nova ação beneficiou ainda outros dez municípios na Região Metropolitana: Nova Santa Rita, Eldorado do Sul, Viamão, São Jerônimo, Guaíba, Gravataí, São Sebastião do Caí, Taquari, Tabaí e Fazenda Vilanova.

“Nós construímos, dentro do Programa Supera Estiagem, uma ação de combate à insegurança alimentar em nosso Estado. Esse momento de entrega das cestas básicas nos permite, mais do que auxiliar os municípios, fazer uma reflexão sobre os caminhos para o enfrentamento do problema”, afirmou o titular da SAS, Beto Fantinel. A cerimônia de entrega ocorreu no SESC Comunidade, na Zona Norte da Capital.

O secretário comentou também sobre a estratégia adotada para as entregas. “Estamos realizando nossas ações de forma descentralizada, para que os alimentos cheguem com mais facilidade à população que realmente precisa em nosso Estado.”

No evento de entrega, o secretário de Desenvolvimento Social de Porto Alegre, Léo Voigt, que foi acompanhado pelo secretário-adjunto da pasta, Nelson Beron, destacou que, apesar de a Capital e a Região Metropolitana não apresentarem grave problema de acesso a alimentos, a insegurança alimentar ainda é um desafio. “A insegurança alimentar se expressa a partir da insuficiência da qualidade e diversidade de alimentos e da incapacidade de conseguir manter a mesma dieta ou dietas qualificadas com continuidade, por causa da oscilação da remuneração das famílias mais vulneráveis”, explicou.

As cestas básicas foram adquiridas com parte dos recursos repassados pelo Tribunal de Justiça do Estado (TJ-RS), dentro do Movimento Rio Grande contra a Fome. “Estamos muito felizes por poder contribuir e mostrar à sociedade que o Poder Judiciário também tem um lado social e é muito sensível às demandas do nosso Estado”, disse a vice-presidente do TJ-RS, desembargadora Lizete Andreis Sebben. A cerimônia contou também com a presença do vice-prefeito de São Sebastião do Caí, Mozar Hoff.

Ainda nesta semana, em ação realizada no município de Maquiné, na quarta-feira (19/7), foram distribuídas 225 cestas básicas, que beneficiaram também as cidades de Mostardas e Bom Jesus.

Nessa terceira etapa, que segue até o dia 4 de agosto, serão entregues 10 mil unidades a 100 municípios com o Decreto de Situação de Emergência por Estiagem homologado pelo governo do Estado – totalizando 240 toneladas de alimentos. Com ações organizadas de forma regionalizada, o Programa Supera Estiagem prevê a distribuição de mais de 37 mil cestas básicas em quatro etapas, com estimativa de conclusão até o final de agosto. Durante os dois primeiros ciclos, realizados entre abril e junho deste ano, foram entregues 17.597 unidades a 118 municípios gaúchos, o que corresponde a aproximadamente 422 toneladas de mantimentos.

O ranking das cidades para o recebimento das cestas básicas foi elaborado de acordo com o percentual de pessoas pobres e extremamente pobres em seus territórios. Serão contempladas famílias cadastradas no Cadastro Único (CadÚnico) pertencentes a grupos populacionais tradicionais específicos (indígenas, quilombolas e extrativistas), além de agricultores familiares, assentados, acampados e beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário.

A distribuição dos alimentos é realizada pela SAS, por meio do Departamento de Segurança Alimentar e Combate à Fome (DSA), em articulação com os municípios beneficiados.