Candidatos ao curso de Turismo Responsável terão até final de setembro para realizar a matrícula

Balneário Manguinhos da Serra, no litoral norte do Espírito Santo. Crédito: Fernando Madeira/MTur

A sua oportunidade de aprender sobre o Turismo Responsável chegou! O Ministério do Turismo prorrogou para 30.09 o prazo para se matricular na segunda turma do curso promovido pelo Ministério do Turismo (MTur) em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). A matrícula pode ser feita diretamente no site do SIGAA - portal da UFRN.

Clique AQUI e realize sua matrícula.

Quer saber como se matricular? Clique AQUI e acesse o tutorial.

O curso é feito totalmente na modalidade Educação a Distância (EAD), com carga horária de 60 horas e de forma gratuita. A capacitação é realizada em três módulos que irão capacitar aproximadamente 5,3 mil gestores públicos e privados, empresários da hotelaria, empreendedores, consultores, profissionais, estudantes e prestadores de serviços turísticos de estados das cinco regiões do país.

A segunda turma está aberta para todos que não conseguiram se inscrever para a primeira seleção. A lista completa do resultado pode ser consultada no site do programa “Essa é a Nossa Praia"!

Ao final de cada módulo, os estudantes passarão por uma avaliação que testará seus conhecimentos com base nos conteúdos estudados. Recebem o certificado os estudantes que completarem o estudo dos três módulos de 20 horas cada e os que forem aprovados em, no mínimo, 60% nas avaliações. O documento é encaminhado para os primeiros que concluírem todo o processo.

Para maiores esclarecimentos e dúvidas em relação à matrícula, entre em contato com a equipe por meio dos contatos: [email protected] / (84) 99181-6006.

Por Vitória Moura

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo