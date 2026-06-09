Novo episódio do Descubra SC discute fenômeno turístico de Pomerode

Terceiro episódio traz bate-papo com o secretário municipal de Turismo de Pomerode, Manfredo Goede, que revela a fórmula da cidade mais alemã do Brasil: o turismo precisa ser interessante primeiro para o morador e a iniciativa privada deve ter liberdade para participar– Imagem / Reprodução

Antes de atrair mais de 1 milhão de turistas por ano e se consolidar nacionalmente, Pomerode precisou responder a uma pergunta de gestão: como transformar uma vocação cultural adormecida em um motor econômico? Os segredos por trás desse case de sucesso são tema do terceiro episódio do podcast Descubra SC, produção da Secretaria de Estado da Comunicação (Secom), em um bate-papo com o secretário de Turismo, Cultura e Desenvolvimento Econômico do município, Manfredo Goede, o Mani.

“Primeiro, tem que ser interessante pro morador”, é assim que o entrevistado inicia a conversa, conduzida pela jornalista da Secom, Maria Clara Flores. Para ele, o foco de qualquer destino turístico deve começar de dentro para fora. “Se não tiver infraestrutura e mobilidade, o turismo passa a ser visto como negativo. Mas se o pomerodense tiver uma qualidade de vida boa, ele vai continuar sendo simpático”, e explica que essa é uma das razões por trás de títulos como o da plataforma Booking.com, que elegeu o município como uma das cidades mais acolhedoras do país.

Ele acrescenta que esse entendimento permite abraçar o fluxo turístico sem perder a identidade própria. Abordando de frente a comparação com Gramado, o famoso destino da Serra Gaúcha, onde ruas floridas, arquitetura impecável, neve artificial e chocolates artesanais geram a semelhança, o secretário argumenta que o visitante que escolhe Pomerode busca algo muito específico: cultura e tradição.



A receita da autenticidade pomerodense

“Eu acho Gramado linda, é uma inspiração, de verdade. Mas, em Pomerode, nós temos muito cuidado para não nos transformarmos numa cópia. Para mim, cada cidade deve buscar dentro da sua essência, na sua formação, para vender sua originalidade. É isso que a gente vem fazendo”.

A originalidade da cidade mais alemã do país está por toda parte, da gastronomia à educação bilíngue nas escolas municipais; da preservação da Rota do Enxaimel, a maior concentração de casas construídas usando essa técnica fora da Europa, às Sociedades de Tiro (Schützenverein), com os 15 Clubes de Caça e Tiro que existem no município.

O secretário destaca que a culinária de Pomerode funciona como uma extensão da sua história, mantendo vivas receitas que atravessam gerações. É o caso da Linguiça Blumenau, que hoje possui Indicação Geográfica (IG), e do marcante creme de parmesão (Kraeuterkaese), cujas origens remontam ao antigo ecossistema industrial do município. “A firmaWeegefoi uma das maiores indústrias de Pomerode, e responsável pela criação dessas receitas centenárias”.

Foto: Reprodução/Secom SC

Economia híbrida e qualificação profissional

Um diferencial do modelo pomerodense é o desenvolvimento do turismo em harmonia com a forte base industrial, que responde por 75% da economia local, principalmente nos setores têxtil e de brinquedos.

Essa característica moldou uma força de trabalho única: o morador que atua nas fábricas durante a semana frequentemente se engaja no setor de serviços e eventos nos fins de semana. Para manter o padrão de excelência no atendimento que dá fama à cidade, a prefeitura e o empresariado apostam na capacitação contínua.

“Pomerode não tem emprego, tem trabalho. Nós necessitamos de mão de obra qualificada, por isso, a prefeitura municipal tem parcerias com SESI, SENAC e SESC para dar capacitação, e as próprias indústrias investem na formação profissional”, detalha Mani.



Iniciativa privada engajada, turismo fortalecido



Mani destaca que o salto de Pomerode na última década é fruto de um ambiente que respira empreendedorismo, liderado pela Associação Visite Pomerode (AVIP). “A iniciativa privada tem que se envolver, ela tem que participar. Deve cobrar, sim, que não se interfira no empreendedorismo, que deixe a iniciativa privada fazer, porque todo mundo sai ganhando”, defende o secretário.

Essa mentalidade colocou o município no mapa do turismo nacional. “Pomerode é a prova viva disso. Em poucos 10 anos, saímos de uma cidade com vocação turística inativa, embrionária, que usava do título de cidade mais alemã do país e ao mesmo tempo não atraía visitantes e nem investimentos”.

Foto: Reprodução/Secom SC

A inquietude do trade turístico local transformou eventos pequenos em vitrines internacionais. O melhor exemplo é aOsterfest, a maior festa de Páscoa do Brasil, que atrai sozinha mais de 200 mil visitantes por edição e ostenta dois recordes mundiais. O secretário relembra o início dessa trajetória de ousadia. “Fizemos a primeiraOsterbaum(Árvore de Páscoa), colocamos 82.404 casquinhas de ovos naturais, e tivemos a ideia de registrar no livro dos recordes, oGuinness Book. Hoje, ela tem em torno de 100 mil casquinhas naturais e ninguém nunca nos superou. Aumentamos o evento e pensamos em fazer também o maior Ovo de Páscoa do mundo”. Mani obersva, no entanto, que cada um dos atrativos conta uma história que faz sentido, e conclui: “acho que o segredo é nunca parar de pensar”.

Para dar suporte a todo esse ecossistema, a cidade expandiu e modernizou sua rede hoteleira e de hospedagem por temporada, criando uma base sólida para o turismo de famílias. Essa estrutura atende a complexos de lazer como o Alles Park (com a Vila da Neve mantida a -7ºC), o Zoo Pomerode (o mais antigo em atividade no país, fundado em 1932), a Vila Encantada dos Dinossauros e o Museu do Brinquedo.

Visite Pomerode!

O episódio aproveita para convidar os ouvintes para o prestigiado Festival Gastronômico de Pomerode, que acontece de 2 a 19 de julho de 2026, no Parque Municipal de Eventos. A edição é histórica: celebra os 20 anos do evento sob o tema “Pratos que Fizeram História”. Imperdível para quem aprecia os tradicionaisEisbein(joelho de porco),Schnitzelou um marreco bem recheado, do qual se aproveita o sangue para produzir a tradicionalSchwarzsauer(cabidela ou sopa de sangue), conforme ressalta o secretário.

O terceiro episódio do Descubra SC já está disponível e te convida a conhecer mais uma das cidades que encantam visitantes em Santa Catarina. Com coprodução da social media da Secom, Camile Ariadny, o conteúdo completo pode ser ouvido nas principais plataformas de áudio ou assistido no canal do Governo de Santa Catarina no YouTube.