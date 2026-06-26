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ANEC é reconhecida por Congresso de Educação em Fortaleleza

Instituição será homenageada pelo Visite Ceará após realização do Congresso que reuniu lideranças educacionais, religiosas e representantes do pode...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
26/06/2026 às 18h00
ANEC é reconhecida por Congresso de Educação em Fortaleleza
ANEC

A Associação Nacional de Educação Católica do Brasil (ANEC) será homenageada pelo Visite Ceará - Fortaleza Convention & Visitors Bureau em reconhecimento à realização do VII Congresso Nacional de Educação Católica, promovido em Fortaleza (CE), em 2025.

A homenagem integra o programa Embaixador Fortaleza Meetings, iniciativa que reconhece profissionais, instituições e promotores que contribuem para o fortalecimento do turismo de negócios e eventos na capital cearense. Segundo o Visite Ceará, a nominação reconhece aqueles que, por meio da realização de eventos de impacto, "contribuem diretamente para a geração de fluxo turístico, movimentação econômica, projeção institucional e fortalecimento da imagem de Fortaleza e do Ceará no mercado nacional e internacional".

"Recebemos esse reconhecimento com alegria porque ele evidencia a força da educação como instrumento de transformação social e também a capacidade de mobilização das instituições católicas em torno de uma missão comum. O Congresso Nacional de Educação Católica é construído coletivamente e reúne pessoas comprometidas com uma educação que forma integralmente, promove o diálogo e contribui para a construção de uma sociedade mais humana e solidária", afirma a presidente da ANEC, Irmã Iraní Rupolo.

Congresso reuniu lideranças da educação e da Igreja

Realizado em um momento simbólico para a associação, o VII Congresso Nacional de Educação Católica também marcou as celebrações dos 80 anos da ANEC. Durante três dias, o evento reuniu mais de 4 mil pessoas, entre lideranças religiosas, educadores, gestores, parlamentares, representantes do governo para debater o papel transformador da educação católica diante dos desafios contemporâneos, e expositores.

A abertura contou com a participação de autoridades religiosas e educacionais, entre elas Dom Gregório Paixão, arcebispo de Fortaleza, que destacou a importância de uma educação pautada na esperança, na justiça e na paz. Ao longo da programação, o congresso promoveu painéis, debates e momentos de integração voltados à reflexão sobre formação humana integral, evangelização, sustentabilidade e os desafios da educação contemporânea.

O Congresso também reuniu representantes da Igreja Católica, gestores educacionais, especialistas, parlamentares e integrantes do poder público, reforçando o compromisso da educação católica com a formação integral e a transformação social.

A cerimônia de homenagem será realizada em 2 de julho de 2026, no La Maison Buffet, em Fortaleza, integrando a programação oficial do Congresso COCAL – Confederação Latino-Americana dos Organizadores de Eventos. Na ocasião, também serão celebrados os 30 anos de atuação do Visite Ceará / Fortaleza Convention & Visitors Bureau.

Com caráter itinerante, o Congresso Nacional de Educação Católica consolidou-se como um dos mais relevantes espaços de diálogo, formação e reflexão da educação católica brasileira, reunindo gestores, educadores, especialistas e lideranças em torno dos desafios e perspectivas da educação no país. Reconhecido como o maior evento da educação católica e o maior encontro da educação privada do Brasil, o Congresso promove também a ExpoANEC, considerada a segunda maior exposição de serviços, soluções e produtos educacionais do setor.

Sobre a ANEC

A Associação Nacional de Educação Católica do Brasil (ANEC) é uma entidade sem fins lucrativos, de caráter educacional e cultural, representante da Educação Católica no Brasil, e reunida em comunhão de valores com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e a Conferência dos Religiosos do Brasil (CRB).

A instituição atua em favor de uma educação de excelência para promover uma educação cristã entendida como aquela que visa à formação integral da pessoa humana, sujeito e agente de construção de uma sociedade justa, fraterna, solidária e pacífica, segundo o Evangelho e o ensinamento social da Igreja.

A ANEC atua em 900 municípios do Brasil, realiza 172 obras sociais e tem como associadas 1200 escolas, que incluem Creche, Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio, e 79 instituições de Ensino Superior, que atendem a mais de 1,5 milhão de alunos, além de 359 mantenedoras.

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