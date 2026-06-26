Domingo, 28 de Junho de 2026
14°C 17°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Eslovênia Homenageia 74 Restaurantes Reconhecidos pela MICHELIN em 2026: Hiša Franko Recebe Três Estrelas

O Guia MICHELIN Eslovênia 2026 conta com 74 restaurantes, dois a mais do que no ano passado. A Eslovênia agora tem um total de 13 estrelas MICHELIN...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
26/06/2026 às 12h45

LJUBLJANA, Eslovénia, June 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hiša Franko, liderada por Ana Roš, manteve a mais alta distinção de três estrelas MICHELIN, enquanto o Milka Restaurant, sob a liderança de David Žefran, recebeu mais uma vez duas estrelas MICHELIN. Oito restaurantes receberam uma estrela MICHELIN, Galerija okusov passou a fazer parte da categoria pela primeira vez este ano. A distinção Bib Gourmand foi concedida a 12 restaurantes. A categoria Selected inclui 52 restaurantes, seis deles novos.

Este ano também marcou a estreia do MICHELIN Opening of the Year Award na Eslovênia. Outros reconhecimentos especiais incluíram o Young Chef Award, concedido a Marko Magajne do Galerija okusov; o Sommelier Award, concedido a Nejc Farčnik do Grič; e o Service Award, concedido a Peter Patajc do Gostilnica Ruj. O Opening of the Year Award foi concedido ao Gostilna Francl, liderado por Sebastijan Kovačič.

Maja Pak Olaj, Diretora do Conselho de Turismo da Eslovênia, disse: "O Guia MICHELIN da Eslovênia deste ano confirmou mais uma vez que a Eslovênia está fortalecendo sua posição como um dos destinos gastronômicos mais reconhecidos da Europa. A inclusão de 74 restaurantes de todo o país demonstra que a gastronomia de alta qualidade está se tornando uma parte cada vez mais importante da oferta turística da Eslovênia e um fator-essencial para o desenvolvimento do turismo de maior valor agregado. Nossa parceria com a MICHELIN contribui para a visibilidade internacional da Eslovênia, eleva os padrões de qualidade e fortalece a reputação dos chefs e restaurantes eslovenos. Estamos muito contentes com a Eslovênia ter recebido o Opening of the Year Award pela primeira vez este ano, juntamente com os Prêmios Young Chef, Sommelier e Service, que destacam sua excelência em diferentes áreas da gastronomia. Em termos de restaurantes per capita reconhecidos pela Michelin, a Eslovênia está classificada na média europeia dos países incluídos no guia, confirmando a notável qualidade e ambição da gastronomia eslovena. Parabéns a todos os premiados. O Conselho de Turismo da Eslovênia continuará a apoiar o desenvolvimento e a promoção internacional da Eslovênia como destino de experiências gastronômicas excepcionais."

Leia o comunicado

MICHELIN Guide marks seven years in Slovenia

Mais informações estão disponíveis também nos portais Taste Slovenia e Slovenia.info. Fotos e declarações em vídeo da cerimônia de premiação estão disponíveis aqui.

Foto deste comunicado disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f30fbbc3-b02d-4386-9e2e-b472a374bde4

Primary Logo

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001209847)
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
ANEC
Turismo Há 1 dia

ANEC é reconhecida por Congresso de Educação em Fortaleleza

Instituição será homenageada pelo Visite Ceará após realização do Congresso que reuniu lideranças educacionais, religiosas e representantes do pode...
Turismo Há 2 dias

Com mais de 20 mil estudantes, Austrália aposta no Brasil

País intensifica estratégia de diversificação internacional e aposta em pesquisa, pós-graduação e cooperação universitária

 Foto: Reprodução/Secom SC
Turismo Há 2 semanas

Setur leva mais de 65 coexpositores para o Festival das Cataratas no Paraná em busca de ampliar o mercado sul-americano

Foto: Divulgação / SeturA Secretaria de Estado do Turismo de Santa Catarina (Setur) marca presença na FIT Cataratas (Festival das Cataratas), em Fo...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Turismo Há 3 semanas

Novo episódio do Descubra SC discute fenômeno turístico de Pomerode

Terceiro episódio traz bate-papo com o secretário municipal de Turismo de Pomerode, Manfredo Goede, que revela a fórmula da cidade mais alemã do Br...

 Esmeralda Praia Hotel
Turismo Há 3 semanas

Copa 2026 e São João ampliam movimento turístico no Nordeste

A coincidência entre a Copa do Mundo 2026 e o período do São João cria uma das janelas de maior demanda turística dos últimos anos para destinos no...

Tenente Portela, RS
14°
Tempo nublado
Mín. 14° Máx. 17°
14° Sensação
1.53 km/h Vento
99% Umidade
100% (82.45mm) Chance chuva
07h25 Nascer do sol
17h50 Pôr do sol
Segunda
15° 13°
Terça
18° 14°
Quarta
17° 16°
Quinta
15°
Sexta
12°
Últimas notícias
Esportes Há 3 horas

Congo vence de virada e segue na Copa, assim como Colômbia e Portugal
Esportes Há 3 horas

Inglaterra sobra no 2º tempo, vence Panamá e avança em 1º no Grupo L
Esportes Há 8 horas

Brasil faz penúltimo treino e viaja para o Texas onde enfrenta Japão
Vice-governador Há 8 horas

Governo do Estado entrega melhorias na ERS-786, em Balneário Pinhal
Internacional Há 8 horas

Brasil inicia operações de busca e resgate após terremoto na Venezuela

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,17 +0,03%
Euro
R$ 5,88 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 328,393,34 +0,34%
Ibovespa
173,295,14 pts 0.76%
Mega-Sena
Concurso 3024 (27/06/26)
13
39
42
44
47
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 7050 (14/06/26)
24
36
61
66
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3721 (27/06/26)
01
03
04
05
07
08
10
11
12
14
15
20
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2942 (26/06/26)
02
15
18
20
27
29
35
43
48
51
63
69
74
76
78
81
84
96
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2975 (26/06/26)
07
08
22
25
42
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias