Eslovênia Homenageia 74 Restaurantes Reconhecidos pela MICHELIN em 2026: Hiša Franko Recebe Três Estrelas

LJUBLJANA, Eslovénia, June 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hiša Franko, liderada por Ana Roš, manteve a mais alta distinção de três estrelas MICHELIN, enquanto o Milka Restaurant, sob a liderança de David Žefran, recebeu mais uma vez duas estrelas MICHELIN. Oito restaurantes receberam uma estrela MICHELIN, Galerija okusov passou a fazer parte da categoria pela primeira vez este ano. A distinção Bib Gourmand foi concedida a 12 restaurantes. A categoria Selected inclui 52 restaurantes, seis deles novos.

Este ano também marcou a estreia do MICHELIN Opening of the Year Award na Eslovênia. Outros reconhecimentos especiais incluíram o Young Chef Award, concedido a Marko Magajne do Galerija okusov; o Sommelier Award, concedido a Nejc Farčnik do Grič; e o Service Award, concedido a Peter Patajc do Gostilnica Ruj. O Opening of the Year Award foi concedido ao Gostilna Francl, liderado por Sebastijan Kovačič.

Maja Pak Olaj, Diretora do Conselho de Turismo da Eslovênia, disse: "O Guia MICHELIN da Eslovênia deste ano confirmou mais uma vez que a Eslovênia está fortalecendo sua posição como um dos destinos gastronômicos mais reconhecidos da Europa. A inclusão de 74 restaurantes de todo o país demonstra que a gastronomia de alta qualidade está se tornando uma parte cada vez mais importante da oferta turística da Eslovênia e um fator-essencial para o desenvolvimento do turismo de maior valor agregado. Nossa parceria com a MICHELIN contribui para a visibilidade internacional da Eslovênia, eleva os padrões de qualidade e fortalece a reputação dos chefs e restaurantes eslovenos. Estamos muito contentes com a Eslovênia ter recebido o Opening of the Year Award pela primeira vez este ano, juntamente com os Prêmios Young Chef, Sommelier e Service, que destacam sua excelência em diferentes áreas da gastronomia. Em termos de restaurantes per capita reconhecidos pela Michelin, a Eslovênia está classificada na média europeia dos países incluídos no guia, confirmando a notável qualidade e ambição da gastronomia eslovena. Parabéns a todos os premiados. O Conselho de Turismo da Eslovênia continuará a apoiar o desenvolvimento e a promoção internacional da Eslovênia como destino de experiências gastronômicas excepcionais."

Leia o comunicado

MICHELIN Guide marks seven years in Slovenia

Mais informações estão disponíveis também nos portais Taste Slovenia e Slovenia.info. Fotos e declarações em vídeo da cerimônia de premiação estão disponíveis aqui.

Foto deste comunicado disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f30fbbc3-b02d-4386-9e2e-b472a374bde4

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001209847)