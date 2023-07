Banco do Nordeste recebe R$ 4,9 milhões do MTur para o Fungetur

Empresas turísticas do Nordeste contam com mais R$ 4,9 milhões do Fungetur. Crédito: Cleverton Ribeiro/MTur

Empresas turísticas da região Nordeste do país passam a contar com mais recursos para financiar a realização de obras, obter capital de giro e adquirir máquinas e equipamentos, entre outras melhorias. Nesta terça-feira (18/07), o Ministério do Turismo repassou R$ 4,9 milhões ao Banco do Nordeste do Brasil (BNB), uma das instituições financeiras credenciadas a conceder financiamentos por meio do Fundo Geral de Turismo (Fungetur).

Empreendimentos interessados em acessar recursos disponibilizados pelo Fundo, operado com verbas do MTur, devem estar inscritos no Cadastur, o Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos. A relação de beneficiários inclui serviços como meios de hospedagem, agências de turismo, transportadoras turísticas, organizadoras de eventos, parques temáticos, acampamentos turísticos, restaurantes, cafeterias, bares e similares.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, destaca os esforços no sentido de proporcionar mais crédito e favorecer avanços no segmento. “Esses recursos são essenciais para alavancar a capacidade do setor turístico de contribuir com a geração de emprego, renda e o desenvolvimento sustentável da região. E isso se reflete, certamente, nos números cada vez mais positivos que o turismo nacional vem alcançado no nosso país”, ressalta.

Em todo o Brasil, de janeiro a junho deste ano, o Ministério do Turismo já contabiliza a contratação de mais de R$ 200 milhões em financiamentos via Fungetur. O montante é resultado de um total de 380 operações de crédito que contemplam, preferencialmente, micro e pequenas empresas.

FACILITAÇÃO- Uma portaria publicada no último dia 05 de julho pelo MTur facilitou o acesso a financiamentos do Fungetur. O documento que alterou a Portaria MTur nº 666, de 25 de setembro de 2020, ampliou para até R$ 15 milhões o valor das operações destinadas à aquisição de bens de capital e a capital de giro. Já o prazo de carência aplicado à aquisição de bens de capital subiu de 12 para 30 meses.

Também no início de julho, o Ministério do Turismo liberou outros R$ 56,4 milhões para a concessão de crédito por meio do Fungetur. Os recursos foram repassados ao Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), à Agência de Fomento de Goiás e ao Badesul Desenvolvimento, do Rio Grande do Sul, instituições financeiras igualmente credenciadas pela Pasta e que operam recursos do Fundo.