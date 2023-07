Prêmio Nacional do Turismo recebe inscrições até 16 de agosto

Idealizado pelo Ministério do Turismo, o Prêmio Nacional do Turismo recebe inscrições até o próximo dia 16 de agosto. Sob o tema “O Turismo Transformando Vidas”, a iniciativa premiará projetos e profissionais do setor em 19 categorias que impulsionaram a atividade como uma força econômica geradora de emprego e renda ao país. Também busca valorizar a promoção da sustentabilidade e a inclusão social, novidades que estão alinhadas às tendências do setor.

CLIQUE AQUI e faça sua inscrição.

CLIQUE AQUI e acesse o Edital - Profissionais de Destaque no Turismo

CLIQUE AQUI e acesse o Edital - Iniciativas de Destaque no Turismo

O Prêmio Nacional do Turismo é dividido em dois grupos: “Iniciativas de Destaque” e “Profissionais de Destaque no Turismo”. O primeiro é direcionado às pessoas jurídicas, entidades governamentais, instituições integrantes do Sistema S, da sociedade civil organizada e empreendimentos turísticos que desenvolveram alguma propostas relacionadas a pelo menos uma das dez categorias seguintes:

- Governança e Gestão do Turismo;

- Gestão de Dados e Inteligência em Turismo;

- Turismo Sustentável e Ações de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas;

- Economia Criativa e Produção Associada no Turismo;

- Valorização do Patrimônio Cultural no Turismo;

- Valorização do Patrimônio Natural no Turismo;

- Formação e Inserção Produtiva de Pessoas no Turismo;

- Promoção e Marketing no Turismo;

- Turismo de Base Comunitária e Turismo Social; e

- Melhoria do Ambiente de Negócios e Atração de Investimentos Privados para o Turismo.

O segundo grupo é direcionado às pessoas físicas que atuam no setor turístico por, no mínimo, 24 meses. Na inscrição, os interessados deverão preencher o formulário no site do Prêmio Nacional do Turismo 2023, encaminhar foto em alta resolução e documentação que comprove as atividades ou projetos desenvolvidos em uma das 9 categorias a seguir:

- Academia;

- Governo – Dirigentes e Parlamentares;

- Governo – Técnicos;

- Iniciativa Privada - Empreendedores de Médio e Grande Porte;

- Iniciativa Privada – Micro, Pequenos Empreendedores e MEI;

- Organizações Não Governamentais;

- Imprensa e Mídias Sociais;

- Mulheres empreendedoras no turismo; e

- Lideranças sociais ou comunitárias de destaque no Turismo.

O MTur anunciará o resultado final do Prêmio Nacional do Turismo 2023 durante Cerimônia de Premiação prevista para acontecer no dia 5 de dezembro. Além disso, o Ministério do Turismo será o responsável pela divulgação dos vencedores em seus veículos de comunicação e em mídia on-line.

Por Victor Maciel

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo