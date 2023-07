MTur realiza 3º Encontro do Fórum de Segurança Turística nesta terça-feira (18/07)

O Ministério do Turismo realizou nesta terça-feira (18.07), em Brasília (DF), o 3º encontro do Fórum de Segurança Turística – SEGTur. Sob o tema “A importância da prevenção relacionada à defesa civil para o turismo”, a reunião teve entre os objetivos o debate sobre questões relacionadas ao eixo da Defesa Civil, do programa “Turismo Responsável”. Além do MTur, o evento contou com a participação do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional; da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN); da Secretaria Municipal de Turismo de São Sebastião (SP); da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (SOBRASA) e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Entre as medidas propostas pelos participantes, estavam o lançamento do caderno didático: “Caminhando para a resiliência no turismo – Gestão de crises e desastres”, uma parceria do Ministério do Turismo e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). A cartilha tem o objetivo de ampliar o conhecimento básico sobre a temática gestão de crises e desastres e, compartilhar referências internacionais relacionadas ao setor do turismo.

Durante a reunião, o Projeto Falésias apresentou as principais ocorrências em regiões brasileiras que possuem falésias. O projeto ressaltou a importância de existir uma sinalização assertiva nessas regiões e da necessidade de um constante monitoramento da erosão e gestão continuada dos riscos. Para criar ações pontuais integradas aos órgãos que possam evitar desastres envolvendo a população e os turistas.

Discutindo também sobre a segurança turística, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional apresentou o conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais e reconstrutivas, destinadas a evitar ou minimizar os desastres, preservar a população e restabelecer a normalidade social.

A Secretária de Turismo de São Paulo esteve presente e compartilhou com as autoridades as ações que foram empenhadas após a tragedia em São Sebastiao (ocorrida nos dias 18 e 19 de fevereiro de 2023), para reconstruir a cidade e promover a retomada do turismo pós os impactos decorrentes das fortes chuvas que assolaram o litoral.

Além disso, a SOBRASA apresentou as ações que vem desenvolvendo pelo país, com o objetivo de diminuir o número alarmante de afogamentos, envolvendo as melhores técnicas e a melhor forma de difundir o conhecimento entre a população.

O FÓRUM– Instituído por meio da Portaria MTur nº 9, de 18 de maio de 2023, o Fórum de Segurança Turística tem o intuito de promover a segurança turística no país, a partir da integração de atores com competência sobre o tema em diferentes campos de atuação.

