Em maio, Turismo brasileiro tem alta de 7,1%, aponta FecomércioSP

Mais uma boa notícia para o turismo brasileiro: pesquisa realizada pelo Conselho de Turismo da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), com base em informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), aponta que, em maio de 2023, o setor de viagens teve um crescimento anual de 7,1%, e um faturamento de R$ 18,2 bilhões. Com o dado, o turismo apresenta o 26º mês consecutivo de variação positiva e, no acumulado do ano (de janeiro a maio), a alta foi de 13,6%.

Os dados levam em conta os serviços de alojamento e alimentação; atividades culturais, recreativas e esportivas, locação de meios de transporte, agência de turismo, operadoras e outros serviços de turismo, transporte terrestre, aquático e aéreo.

O número positivo foi trazido principalmente pelo transporte aéreo. Em maio deste ano, o faturamento do segmento foi de R$ 5,88 bilhões, o que representa uma alta de 12% na comparação ao mesmo período de 2022. O número de passageiros transportados por aeronaves já supera o nível pré-pandemia (2019). Em maio, foram 7,29 milhões de passageiros, o mais alto desde 2015, segundo levantamento a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Já o grupo de transporte terrestre apontou um crescimento de 0,8% e faturou R$ 2,94 bilhões.

REDUÇÃO DA TARIFA- Além do aumento da oferta, a redução da tarifa média, que passou de quase R$ 700, no ano passado, para R$ 550, em maio de 2023, impacta diretamente o setor. Na avaliação da FecomércioSP, a tendência é de continuidade do crescimento nos próximos meses, uma vez que há condições mais favoráveis para os investimentos das companhias, com combustível e dólar relativamente mais baratos.

SETORES– Ainda segundo o levantamento, o grupo de alojamento e alimentação segue crescendo, com variação de 6,4% em maio, um faturamento de R$ 5,2 bilhões. A taxa de ocupação hoteleira no país passou de 54,11% (entre janeiro e abril de 2022) para 58,04% no mesmo período deste ano. Outros setores também passam por um momento positivo, com destaque para as locadoras e agências de turismo, que apresentaram aumento de 6% em maio, faturando R$ 2,85 bilhões.

METODOLOGIA- O estudo da FecomércioSP é baseado nas informações da Pesquisa Anual de Serviços e dados atualizados com as variações da Pesquisa Mensal de Serviços, ambas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os números são atualizados mensalmente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e foram escolhidas as atividades que têm relação total ou parcial com o turismo. Para as atividades que têm relação parcial, foram utilizados dados de emprego ou de entidades específicas para realizar uma aproximação da participação do turismo no total.

*Com informações da Assessoria de imprensa da FecomercioSP