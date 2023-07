MTur inicia diagnósticos de roteiros selecionados para o Projeto Experiências do Brasil Original

O Projeto Experiências do Brasil Original (EBO), desenvolvido pelo Ministério do Turismo (MTur) em parceria com a Universidade Federal Fluminense (UFF) começa, nesta segunda-feira (17/07), as visitas de campo para início dos diagnósticos dos roteiros escolhidos para integrarem o Projeto. Durante o período de 17 de julho a 04 de agosto de 2023, técnicos do Ministério do Turismo e da Universidade visitarão duas comunidades indígenas e duas comunidades quilombolas que estão cotadas para fazer parte da ação turística do governo federal.

Serão visitadas a Comunidade Indígena Raposa I, em Roraima, no município de Normandia; e a Comunidade Indígena Borari, no Pará, situada no município de Santarém. Já as comunidades quilombolas são: Terra Quilombola África, localizada no Pará, em Moju; e Quilombo Povoado Moinho, em Goiás, no município de Alto Paraíso.

Para identificação dos territórios e roteiros que iriam participar do projeto foram consultados o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), o Ministério da Igualdade Racial (MIR), Ministério dos Povos Indígenas (MPI), a FUNAI e a Agência Alemã de Cooperação Internacional (GIZ).

OBJETIVO -O Projeto Experiências do Brasil Original tem como objetivo promover o turismo de base comunitária, valorizando as comunidades indígenas e quilombolas, e ampliando e diversificando a oferta turística brasileira por meio da formatação de experiências turísticas memoráveis e transformativas ofertadas pelos povos originários e comunidades quilombolas em seus territórios.

Por meio do projeto, o MTur pretende transformar a vida das populações mais vulneráveis atendidas na experiência, como jovens, mulheres e demais membros das comunidades quilombolas e povos indígenas, trazendo qualificação, apoio à comercialização de produtos turísticos, bem como a valorização dos recursos naturais e culturais em seus territórios.

Saiba mais sobre o Projeto AQUI .

Por Vitória Moura

Assessoria de Comunicação do Ministério do Turismo