Celso Sabino assume Ministério do Turismo

Turismo Há 5 horas Em Turismo Cerimônia de Geminação do Cristo Luz, de Balneário Camboriú, com o Cristo Redentor marca parceria histórica pelo Turismo Foto: Sávio JamesUma emocionante cerimônia de Geminação marcou, oficialmente, a união do icônico Cristo Redentor, no Corcovado (RJ), com o encantad...