Cerimônia de Geminação do Cristo Luz, de Balneário Camboriú, com o Cristo Redentor marca parceria histórica pelo Turismo

Foto: Sávio James

Uma emocionante cerimônia de Geminação marcou, oficialmente, a união do icônico Cristo Redentor, no Corcovado (RJ), com o encantador Cristo Luz, em Balneário Camboriú (SC), nesta sexta-feira, 14. Os dois monumentos, símbolos de fé e destinos turísticos reconhecidos, agora estarão conectados para parcerias nas áreas de Turismo, Cultura, Religiosa, Desenvolvimento Sustentável e Social.

O evento contou com a presença de autoridades, incluindo a Secretária Adjunta de Turismo Catiane Seif, representando o governador do Estado, Jorginho Mello, o reitor do Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor, Padre Omar, e o embaixador do Cristo para a Cultura e o Turismo, Rudy Gatolin, o senador Jorge Seif e o prefeito de Balneário Camboriú, Fabrício Oliveira. A união representa uma oportunidade para compartilhar experiências e promover o desenvolvimento conjunto das duas regiões.

A Geminação do Cristo Redentor do Corcovado com o Cristo Luz é um marco importante, seguindo o exemplo de outras parcerias bem-sucedidas realizadas com monumentos pelo mundo. A conexão entre os dois grandes símbolos busca fortalecer o turismo e a cultura religiosa, promovendo experiências enriquecedoras para os visitantes.

Para o Governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, a importância da união entre o Cristo Redentor e o Cristo Luz é um marco histórico para o turismo do estado. “Essa parceria simboliza o potencial de Santa Catarina, promovendo o intercâmbio cultural, o desenvolvimento econômico e o fortalecimento da identidade catarinense”. A união, segundo o governador, reforça o compromisso do Estado em apoiar iniciativas que impulsionam o turismo e valorizam as belezas naturais e culturais de SC.

“Santa Catarina e o Rio de Janeiro têm muitas similaridades, desde seu povo acolhedor e valorização da história até a habilidade em receber bem os turistas. Estamos aqui para celebrar a geminação do Cristo Redentor do Corcovado e o Cristo Luz de Santa Catarina, um evento que trará grandes benefícios para ambos os estados. Assim como o Rio de Janeiro, Santa Catarina possui uma grande vocação para o turismo, com paisagens belíssimas e uma variedade de atrativos maravilhosos” disse a Secretária Adjunta de Turismo, Catiane Seif.

Foto: Reprodução/Secom SC Foto: Acervo Cristo Luz Foto: Reprodução/Secom SC O monumento Cristo Luz tem iluminado a cidade de Balneário Camboriú há 25 anos, encantando moradores e visitantes. A Geminação com o Cristo Redentor é um passo significativo para trazer benefícios mútuos e engrandecer a experiência dos visitantes e devotos que desejam conhecer Santa Catarina.